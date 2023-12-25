7.18 ملايين مقعد مجدول على رحلات الطيران بالإمارات في ديسمبر

المصدر: دبي – لؤي عبد الله

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جدولت شركات الطيران العاملة في المطارات الإماراتية نحو 7.18 ملايين مقعد على الرحلات الدولية المغادرة خلال ديسمبر الجاري، بنمو 5.7 %، مقارنة مع شهر نوفمبر، وبزيادة 6.5 %، مقارنة بمستويات ديسمبر 2019، بحسب بيانات مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وكشفت البيانات أن حجم السعة المقعدية المجدولة على رحلات الطيران العاملة في مطارات الدولة، خلال الربع الرابع من العام الجاري، وصل إلى نحو 20.88 مليون مقعد، موزعة بين 7.18 ملايين مقعد في ديسمبر، و6.8 ملايين مقعد في نوفمبر، و6.9 ملايين مقعد في أكتوبر.

وأظهرت البيانات أن دولة الإمارات تستحوذ على نحو 33.1 % من إجمالي السعة المقعدية المجدولة في منطقة الشرق الأوسط كلها، مشيرة إلى أن الناقلات الجوية في المنطقة، سجلت نحو 21.67 مليون مقعد مجدول خلال ديسمبر الجاري.

مسارات

وذكرت البيانات أن مساري الإمارات - الهند، والإمارات - السعودية، حلّاً ضمن قائمة أكثر 20 مساراً دولياً ازدحاماً في العالم، حيث جدولت شركات الطيران أكثر من مليوني مقعد على خط الإمارات - الهند، خلال شهر ديسمبر الجاري، بنمو 4.6 %، مقارنة مع نوفمبر الماضي، و6.8 % مقارنة مع شهر ديسمبر 2019، ليأتي في المركز الخامس عالمياً، من حيث أنشط خطوط الطيران.

بينما جاء خط الإمارات - السعودية في المركز السادس عشر عالمياً، حيث جدولت شركات الطيران 1.24 مليون مقعد، بنمو 4.9 %، مقارنة مع نوفمبر الماضي. وأضافت البيانات أن خط الطيران الدولي بين المكسيك والولايات المتحدة، جاء في المركز الأول عالمياً، حيث جدولت شركات الطيران خلال شهر ديسمبر نحو 4.71 ملايين مقعد على هذا الخط.

وكشفت البيانات أن مطار دبي واصل تحقيق مستويات نمو قياسي بدعم من توسع الناقلات المحلية، لا سيما طيران الإمارات وفلاي دبي، إضافة إلى استئناف العديد من شركات الطيران رحلاتها عبر مطار دبي، التي وصل عددها إلى أكثر من 90 شركة طيران حتى الآن، حيث أظهرت البيانات أن عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية عبر مطار دبي الدولي، خلال ديسمبر الجاري، وصل إلى نحو 5 ملايين مقعد مجدول.

ومن المتوقع أن يواصل حجم السعة المقعدية التي تشغلها شركات الطيران عبر المطارات المحلية الارتفاع، في ظل مواصلة المزيد من الناقلات الجوية الدولية استئناف عملياتها عبر مطار دبي، في وقت أظهرت فيه بيانات صادرة عن شركتَي «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، ارتفاعاً متواصلاً في عدد وجهات الركاب ضمن شبكة الناقلتين، مع استئناف رحلاتهما إلى مزيد من الوجهات الدولية في قارات العالم الست، فضلاً عن إضافة وجهات جديدة إلى شبكتيهما العالمية.

وارتفعت السعة المقعدية المجدولة على رحلات الطيران العاملة في مطارات الدولة خلال عام 2022، لتصل إلى 63.89 مليون مقعد مجدول، مقارنة مع 38.16 مليون مقعد في عام 2021، بنمو نسبته 67.4 %. بحسب بيانات المؤسسة المتخصصة في تزويد بيانات المطارات وشركات الطيران.

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