طفرة سفر عبر مطار دبي بدعم موسم العطلات

المصدر: (دبي - البيان)

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تواصلت حالة النشاط في مطار دبي الدولي خلال الساعات الماضية بدعم موسم الأعياد والعطلات وسط توقعات بتواصل انتعاش حركة السفر إلى مطلع العام المقبل.

وبحسب البيانات سجل الموسم الحالي ذروة سفر أول من أمس باعتباره أكثر الأيام ازدحاماً خلال الفترة الحالية واستقبل المطار نحو 279 ألف مسافر.

ودعم قيام مئات الآلاف من المسافرين بالسفر لقضاء العطلات مع عائلاتهم وأصدقائهم، أو استكشاف وجهات جديدة ومثيرة نشاط حركة السفر عبر مطار دبي، حيث من المتوقع أن يتعامل مع نحو 4.4 ملايين مسافر، بين 15 حتى 31 الجاري وبمتوسط حركة مرور يومية تصل إلى 258 ألف مسافر من وإلى دبي.

وأكدت مطارات دبي جاهزية مطار دبي الدولي، للتعامل مع الطفرة الحالية فيي حركة السفر، حيث يتواصل العمل لتوفير تجربة سفر سلسة لجميع الضيوف، لافتة إلى أنه من المتوقع وفي ظل تزايد جاذبية دبي السياحية تواصل نمو أعداد المسافرين القادمين خلال عطلتي نهاية الأسبوع الأخيرتين من العام .

حيث تشير تقديرات إلى إمكانية استقبال نصف مليون مسافر على متن الرحلات المباشرة من 22 وحتى 24 ديسمبر، ومن 29 وحتى 31 ديسمبر. وبحسب أحدث بيانات «دبي للاقتصاد والسياحة»، تجاوز نمو قطاع السياحة في 2023 المستويات المسجلة قبل الجائحة العالمية في مجالي السفر والضيافة، حيث حققت دبي رقماً قياسياً عند 13.90 مليون زائر دولي بين يناير وأكتوبر الماضيين.

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