«فلاي دبي» تتسلم 12 طائرة جديدة منذ بداية العام

المصدر: (دبي - لؤي عبدالله)

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أظهرت بيانات لشركة «بوينغ» الأمريكية أنها سلمت شركة «فلاي دبي» 12 طائرة جديدة من طراز بوينغ «737 ماكس 8» منذ بداية العام الجاري، بقيمة دفترية تصل إلى نحو 5 مليارات و366 مليون درهم منها 4 طائرات تسلمتها الناقلة الوطنية خلال نوفمبر الماضي.

وبحسب البيانات استلمت «فلاي دبي» طائرتين في يناير الماضي، وطائرتين إضافيتين في فبراير، وطائرة واحدة في كل من مارس وأبريل ويونيو وأكتوبر و4 طائرات نوفمبر الماضي.

وأظهرت بيانات الشركة المصنعة أن «فلاي دبي» استحوذت على نحو 33 % من إجمالي التسليمات في منطقة الشرق الأوسط منذ بداية العام الجاري من حيث عدد الطائرات، وبحسب البيانات سلمت «بوينغ» 36 طائرة لشركات الطيران في المنطقة، توزعت على 8 ناقلات من ضمنها 12 طائرة لـ «فلاي دبي».

وانطلاقاً من مقرها في دبي، أطلقت «فلاي دبي» شبكة تضم أكثر من 120 وجهة في 54 دولة عبر أفريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز ووسط وجنوب شرق أوروبا ودول التعاون والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية، وتشغل الناقلة أسطولاً مكوناً من 84 طائرة «بوينغ 737» يتضمن 29 طائرة «بوينغ 800 - 737» من الجيل الجديد و52 «بوينغ 737 ماكس 8» و3 «بوينغ 737 ماكس 9».

واستأجرت «فلاي دبي» 4 طائرات من «بوينغ 737» الجيل الجديد، من «سمارت وينغز»، التي تتخذ من جمهورية التشيك مقراً لها، من 17 أكتوبر الماضي حتى 16 أبريل المقبل، بهدف تعزيز سعتها المقعدية وتلبية الطلب المتنامي على السفر عبر شبكة وجهاتها العالمية.

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