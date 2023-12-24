حقيبة «سيبيل».. أيقونة موسم الشتاء من «إيغنر»

المصدر: دبي ـ البيان

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خطفت حقیبة «سيبيل أزهار العسل» CYBILL HONEYSUCKLE الأنظار في دبي، وھي إصدار ممیز من حقیبة وأيقونة «سيبيل المرنة» والتي لا يمكن لحقیبة أخرى أن تضاهيها احتفالاً بموسم الشتاء، وحقائب اليد الجلدية الفاخرة محمیة بموجب حقوق الملكیة الفكرية، يتوفر ھذا متوسط وحجم صغیر باللونین اللؤلؤي والأزرق.

وتم تزيین الجلد بنقشة الأزھار عبر اتباع الطباعة الرقمیة يتم إنتاج الإصدارات الممیزة يدوياً. ويتم تصنيع حقائب «سيبيل»في مصنع شريك لإيغنر AIGNER في إيطالیا، وعلى غرار جمیع الحقائب، حیث تستخدم في إنتاجها أجود المواد الجلد عالي الجودة ومصمم بأناقة وتصنع بمهارة حرفية یدوية متقنة في فلورنسا الايطالية.

وتشكل حقيبة «أزھارالعسل»تحفة فنية راقية وهي مستوحاة من أعمال وليام موريس المعماري، والمصمم، والفنان الإنجليزي، الذي يعد أحد مؤسسي حركة الفنون والحرف في أوروبا، تعتبر حقيبة«سيبيل أزهار العسل» أيقونة حقيقية تحمل براءة اختراع عالمية باسمها العزيز، يتم استخدام تقنية الطباعة الرقمية.

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