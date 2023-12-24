حقيبة «سيبيل».. أيقونة موسم الشتاء من «إيغنر»
خطفت حقیبة «سيبيل أزهار العسل» CYBILL HONEYSUCKLE الأنظار في دبي، وھي إصدار ممیز من حقیبة وأيقونة «سيبيل المرنة» والتي لا يمكن لحقیبة أخرى أن تضاهيها احتفالاً بموسم الشتاء، وحقائب اليد الجلدية الفاخرة محمیة بموجب حقوق الملكیة الفكرية، يتوفر ھذا متوسط وحجم صغیر باللونین اللؤلؤي والأزرق.
وتم تزيین الجلد بنقشة الأزھار عبر اتباع الطباعة الرقمیة يتم إنتاج الإصدارات الممیزة يدوياً. ويتم تصنيع حقائب «سيبيل»في مصنع شريك لإيغنر AIGNER في إيطالیا، وعلى غرار جمیع الحقائب، حیث تستخدم في إنتاجها أجود المواد الجلد عالي الجودة ومصمم بأناقة وتصنع بمهارة حرفية یدوية متقنة في فلورنسا الايطالية.
وتشكل حقيبة «أزھارالعسل»تحفة فنية راقية وهي مستوحاة من أعمال وليام موريس المعماري، والمصمم، والفنان الإنجليزي، الذي يعد أحد مؤسسي حركة الفنون والحرف في أوروبا، تعتبر حقيبة«سيبيل أزهار العسل» أيقونة حقيقية تحمل براءة اختراع عالمية باسمها العزيز، يتم استخدام تقنية الطباعة الرقمية.