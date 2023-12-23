وجهات دبي السياحية والفندقية تستعد لاستقبال العام الجديد

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستعد وجهات دبي السياحية ومنشآتها الفندقية لاستقبال العام الجديد بمزيد من الفعاليات والعروض المميزة، في الوقت الذي تواصل فيه الإمارة تعزيز جاذبيتها ومكاسبها في قطاع السياحة والسفر، كإحدى أبرز الوجهات في العالم، وأكثرها طلباً وتتزايد مستويات الطلب على دبي، وهي أعلى بـ10% خلال الربع الأخير 2023، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك لترسيخ مكانة الإمارة كأفضل مدينة للعمل والعيش والزيارة على مستوى العالم، وتعزيز مكانتها الرائدة على خارطة السياحة العالمية بما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

وأعلن فندق البندر روتانا على الواجهة البحرية لدبي، لضيوفه الكرام عن تفاصيل الاحتفالات بالأعياد لهذا العام، كما وفر لهم تواريخ وتوقيتات هذه الاحتفالات المدهشة.

وقال أيمن عاشور المدير العام لمجموعة البندر روتانا وأرجان من روتانا، استقبل مؤخراً ضيوف الفندق في حفل مهيب زينته أنوار شجرة عيد الميلاد المرصعة بالنجوم، معبراً عن سعادته الغامرة لمشاركتهم هذا العام احتفالات رأس السنة الجديدة وعيد الميلاد الجديد.

وتوقع عاشور، استمرار الارتفاع في معدلات الإشغال، مع اقتراب موسم الاحتفالات حيث تتوقع المجموعة العالمية في دبي نسبة حجوزات مرتفعة بإشغال يزيد على 95% وبمتوسط إقامة يزيد على يومين خلال موسم الأعياد، مشيراً إلى أنه تم إجراء أكثر من 23% من الحجوزات بشكل مبكر.

وأكد عاشور على التزام الفندق بتوفير تجارب مذهلة لضيوفه الكرام تشمل زيارة العديد من الأماكن الرائعة، وكذا العروض الترويجية الخاصة الهادفة لجعل موسم العطلات مع العائلة والأصدقاء حدثاً لا ينسى.

أضاف عاشور: «تتضمن احتفالاتنا بالأعياد هذا العام تجربة أطباق الطعام الأربعة الشهية التي نقدمها لضيوفنا الأعزاء إلى جانب معزوفات على الكمان، والاستمتاع بمشاهدة المناظر الخلابة لأفق دبي من مطعم Gusto المميز. كما يستطيع ضيوفنا الكرام الاستمتاع باحتفال ليلة رأس السنة مع الألعاب النارية المذهلة في مطعم Gusto الإيطالي، إلى جانب حفل العشاء المتميز على أنغام أحد المطربين العرب، وعزف الدي جيه، ورقص شرقي من أداء إحدى الراقصات البارعات، ناهيك عن مشاهدة الألعاب النارية في مطعم سولت آند بيبر».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز