87.5 % حصة طيران الإمارات من رحلات «A380» إلى أفريقيا

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

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تستحوذ طيران الإمارات على 87.5 % من مجمل رحلات طائرة إيرباص A380 العملاقة إلى الوجهات الأفريقية، إذ تشغل الناقلة الشهر الجاري 217 رحلة بوساطة إيرباص A380 من مجمل 248 رحلة تصل إلى أفريقيا بوساطة الطائرة العملاقة بحسب جدول رحلات شهر ديسمبر الجاري.

وكشفت بيانات مؤسسة «سيريوم»، المتخصصة في بحوث شركات الطيران والمطارات الدولية أن طيران الإمارات ستشغل 217 رحلة بوساطة إيرباص A380 إلى 4 وجهات أفريقية تشمل موريشيوس التي تشغل إليها 62 رحلة هذا الشهر تتضمن 34662 مقعداً، بمعدل رحلتين يومياً.

كما تشغل في الشهر الجاري 93 رحلة إلى القاهرة بوساطة A380 تتضمن 48007 مقاعد، وتشغل إلى الدار البيضاء 31 رحلة في الشهر الجاري تتضمن 15998 مقعداً، وإلى جوهانسبرغ 31 رحلة تتضمن نحو 16 ألف مقعد. وبحسب التقرير تشغل الخطوط الجوية البريطانية الطائرة العملاقة إلى جوهانسبرغ بواقع 31 رحلة ديسمبر الجاري.

وتعد طيران الإمارات رافداً اقتصادياً وداعماً استراتيجياً للتنمية في أفريقيا عبر الرحلات التي تسيرها بطائرات بوينغ وإيرباص إلى 21 وجهة في 19 دولة أفريقية، وهي تعمل على تطوير خطتها التوسعية في القارة الأفريقية بالتوازي مع تنامي الطلب على السفر إلى الوجهات الأفريقية عبر دبي.

ويصل العدد الإجمالي لحركة المسافرين بين دبي وأفريقيا إلى نحو 1.7 مليون مسافر سنوياً، تستأثر طيران الإمارات بنحو 70 % من هذه الحركة، وإن إسهام طيران الإمارات في الاقتصادات الأفريقية يتجاوز نقل المسافرين إلى التوظيف والشحن ودعم السياحة وغيرها من القطاعات الأخرى ذات الصلة.

وعقدت طيران الإمارات شراكات استراتيجية مع ناقلات أفريقية على قاعدة تحقيق فوائد مشتركة، والاستفادة من قوة شبكة كل ناقلة داخل مناطق أفريقيا.

وإضافة إلى شراكة الرمز مع كل من الخطوط الجوية لجنوب أفريقيا و«إير لينك»، و«فلايسيف إير»، والخطوط الجوية الملكية المغربية، و«سيمير»، ترتبط طيران الإمارات بشراكة إنترلاين مع ناقلات أخرى عبر أفريقيا، وتوفر الناقلة لعملائها عبر شبكة اتفاقيات الرمز المشترك وإنترلاين، اتصالاً بـ79 مدينة في أفريقيا.

وأسهمت الشراكات الاستراتيجية التي وقعتها طيران الإمارات مع الناقلات الأفريقية في دعم انتعاش السياحة في مزيد من الوجهات السياحية التي تخدمها ناقلات إقليمية أصغر لديها شراكات مع ناقلات مثل طيران الإمارات، ما يتيح زيادة عدد الركاب عبر البوابات الأفريقية الرئيسة.

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