أداء استثنائي لـ «فلاي دبي» خلال 2023

المصدر: دبي - البيان

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نجحت «فلاي دبي» في تحقيق أداء استثنائي خلال العام 2023، كما واصلت دورها المحوري في تسهيل تدفق حركة السياحة وخدمة الأسواق الجديدة متحلية بتقديم خدمات ممتازة للمسافرين.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لـ «فلاي دبي» تعليقاً على إنجازات الناقلة في 2023: «كان هذا العام عاماً استثنائياً آخر مع الفرص ومعالم النمو التي حققتها الناقلة. هذه الإنجازات تعكس الأسس القوية التي وضعناها، والتي توضحت في أداء مالي قوي آخر عندما أعلنا عن أرباح قياسية لعام 2022. هذا الأداء أعطانا دفعة إلى الأمام لتجاوز ما حققناه خلال العام الماضي».

وحول أبرز الإنجازات خلال العام 2023، نجد أن «فلاي دبي» وقعت اتفاقيتين جديدتين للمشاركة بالرمز مع كل من طيران كندا ويونايتد إيرلاينز، لتنضم بذلك إلى شراكتها الاستراتيجية المستمرة مع «طيران الإمارات». وتوفر هذه الشراكات للمسافرين رحلات متابعة سلسلة ومرنة لاستكشاف المنطقة وخارجها.

وقد حصلت «فلاي دبي» على أربع جوائز تقديرية في الصناعة خلال 2023، مما يعكس نمو ونضوج نموذج أعمال الشركة وهي: جائزة «شركة طيران العام» في حفل توزيع جوائز «افياتور الشرق الأوسط»، وتصنيف «أربع نجوم لشركات الطيران الرئيسة»، وتكريم الناقلة ضمن الدورة الثانية والعشرين لجوائز «بزنس ترافلير» الشرق الأوسط، وجائزة «المرونة»، وهي جائزة قطاع الشحن الجوي.

وخلال عام 2023، تقدمت «فلاي دبي» بطلبيتها الرابعة للطائرات منذ تأسيسها في عام 2008 مستندة إلى نجاح نموذج أعمالها. كما نقلت فلاي دبي أكثر من 4.5 ملايين مسافر عبر شبكتها هذا الصيف، بزيادة قدرها 30% مقارنة بعام 2022.

وانضمت 13 طائرة من «بوينغ 737 ماكس» إلى أسطول «فلاي دبي» في 2023.

كما احتفلت «فلاي دبي» بمرور 14 عاماً على انطلاق عملياتها من مقرها في دبي.

وافتتحت «فلاي دبي» 17 وجهة بما في ذلك إعادة إطلاق رحلاتها إلى وجهات كانت تشغلها سابقاً. وأبرز تلك الوجهات عشق أباد والقاهرة سفينكس وكورفو (موسمية) وميلان بيرغامو وموغاديشو ونيوم واولبيا (موسمية) وباتايا وكرابي وشيمكنت وسانت بطرسبيرغ.

ونمت أعداد موظفي الناقلة بنسبة 19 % مقارنة بالعام الذي سبقه. وتشغل «فلاي دبي» أسطولاً يتألف من 84 طائرة من «بوينغ 737» منها 55 طائرة من طراز «بوينغ 737 ماكس» و29 طائرة من «بوينغ 800-737» الجيل الجديد.

وتقدمت «فلاي دبي» بطلبية بقيمة 11 مليار دولار لشراء 30 طائرة «بوينغ 787 دريملاينر». وتشغل الناقلة رحلات إلى 54 دولة ضمن نطاق رحلات طيران مدتها سبع ساعات.

ووقعت «فلاي دبي» صفقة مع شركة «CAE» أعلنت من خلالها عن خططها لافتتاح منشأة تدريب ومحاكاة الطيران الكامل بقيمة 56 مليون دولار والتي من المقرر افتتاحها بحلول 2025.

وافتتحت «فلاي دبي» 75 وجهة لم تكن ترتبط برحلات طيران مباشر من دبي أو دولة الإمارات. ونمت شبكة الناقلة لتصل إلى 122 وجهة عبر أفريقيا وآسيا الوسطى ووسط وجنوب شرق أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا.

وأعلنت «فلاي دبي» عن خططها لإنشاء منشأة إصلاح وصيانة الطائرات بقيمة 190 مليون دولار في دبي الجنوب. ومن المقرر افتتاح أول المنشأة بحلول عام 2026. كما وقعت الناقلة اتفاقية خدمات لـ 222 محركاً من طراز «سي أف أم – ليب» في معرض دبي للطيران 2023.

وأعلنت «فلاي دبي» عن أرباح قياسية بلغت 1.2 مليار درهم (327 مليون دولار) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بزيادة قدرها 43% مقارنة بالعام السابق.

واستقطبت «فلاي دبي» أكثر من 1000 من المواهب الجديدة للعمل في مختلف الأقسام في عام 2023.

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