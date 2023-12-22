«الإمارات للشحن الجوي» تختتم عاماً من النجاحات والنمو

المصدر: دبي - البيان

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تختتم «الإمارات للشحن الجوي»، ذراع الشحن التابعة لأكبر ناقلة دولية في العالم عاماً من النجاحات والنمو والاستثمار في عملياتها الحالية والمستقبلية، حيث حققت الشركة قفزات كبيرة نحو خطط النمو الاستراتيجية طويلة المدى، لمضاعفة قدراتها في العقد المقبل، وتعزيز مكانتها الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية الجوية العالمية، وذلك انطلاقاً من ثقتها بالدور الأساسي للشحن الجوي في التجارة العالمية.

وقال نبيل سلطان، نائب رئيس أول «طيران الإمارات» لدائرة لشحن الجوي: «كان 2023 عاماً محورياً للإمارات للشحن الجوي، وعلى الرغم من التقلبات المستمرة في الشحن الجوي فإن الاتجاهات على المدى الطويل تشير إلى أن الصناعة تنمو بمعدلات تتراوح بين 3% و5% أساس سنوي، إلا أن «الإمارات للشحن الجوي» تواصل تفوقها على معدلات نمو السوق، حيث نقلت أكثر من مليون و183 ألف طن في المدة من يناير إلى منتصف ديسمبر، بنمو قوي نسبته 7% مقارنة بالعام الماضي. وفيما يتعلق بالمستقبل فإننا في وضع جيد يتيح لنا مواصلة توسيع نطاق العمليات في عام 2024، ومواصلة نمونا الاستراتيجي، لضمان قيادة الصناعة وتوفير حلول سريعة وموثوقة ومرنة وفعالة.

وتماشياً مع أجندة دبي الاقتصادية (D33) تواصل «الإمارات للشحن الجوي» العمل على تعزيز مكانة دبي كأكبر مركز لوجستي في العالم، وتوسيع أسطولها وشبكتها لتقديم خدمات أفضل للعملاء العالميين، وقد استأجرت الشركة في الربع الأول طائرتي «بوينج 747-400F»، ما وفّر لها طاقة شحن إضافية وقدرة على الاستجابة الفورية للطلب المرتفع من العملاء، وانضمت هاتان الطائرتان إلى أسطول الشركة المكون من 11 طائرة شحن من طراز «بوينج 777F» و251 طائرة ركاب».

وهناك مزيد من التوسعات، حيث سينضم إلى الأسطول خلال 2024 أربع طائرات جديدة من طراز «بوينج 777-200F»، وطائرة خامسة من الطراز ذاته في 2025، ويتضمن دفتر سجل طلبيات «طيران الإمارات» 310 طائرات ركاب عريضة البدن، سيتواصل تسلمها وتوفير طاقة شحن جديدة حتى 2035.

وبالإضافة إلى شبكة خطوطها العالمية وسعت «الإمارات للشحن الجوي» نطاق وصولها إلى كندا وأمريكا الشمالية، من خلال تعاون استراتيجي مع «إير كندا للشحن»، ويمكن للعملاء الآن الحجز على رحلات الناقلة الكندية عبر «e-SkyCargo»، ما يوسع نطاق وصول «الإمارات للشحن الجوي» إلى أكثر من 60 مدينة في كندا، وأكثر من 150 مدينة حول العالم.

وعززت الشركة في مايو الماضي محفظة منتجاتها متعددة القطاعات، مع إطلاق منتجين جديدين مخصصين، ضمن قطاع علوم الحياة والرعاية الصحية، وذلك للتعامل مع تحديات النقل المحددة في الرعاية الصحية.

وساعدت «الإمارات للشحن الجوي» طوال 2023 في تشكيل المشهد الرقمي لعمليات الشحن، فإضافة إلى منصتها للحجز عبر الإنترنت على «e-SkyCargo» أصبحت سعة الناقلة متاحة الآن في 2 من أكبر الأسواق الرقمية، CargoAi وWebCargo، ولديها خطط لتوسيع بصمتها الرقمية أوائل 2024.

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