مطار دبي ثاني أكثر المطارات ازدحاماً في العالم 2023

المصدر: لندن - البيان

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كشفت «OAG»، منصة البيانات المتخصصة في صناعة السفر العالمية، عن أكثر الطرق ازدحاماً في العالم لعام 2023، حيث أفادت البيانات أن مطار دبي الدولي كان ثاني أكثر المطارات العالمية ازدحاماً في العالم هذا العام، بعد مطار أتلانتا هارتسفيلد جاكسون الدولي، الذي حل في المرتبة الأولى، كما أفادت البيانات أن الطريق بين دبي ولندن هيثرو كان خامس أكثر الطرق ازدحاماً في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وجاء مطار لندن هيثرو رابع المطارات العالمية الأكثر ازدحاماً في العالم هذا العام بمعدل استيعاب بلغ 49.37 مليون مسافر. كما يعد الطريق الواصل بين لندن هيثرو ونيويورك ثامن أكثر الطرق الدولية العالمية ازدحاماً.

وذكر تقرير «OAG» أن أكثر الطرق ازدحاماً في العالم تقع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، إذ يقع فيها 7 من أفضل 10 طرق دولية عالمية و9 محلية عالمية. والطريق الدولي العالمي الأكثر ازدحاماً هو الطريق الواصل بين كوالالمبور وشانغي سنغافورة، بمعدل استيعاب 4.9 ملايين مسافر، يعقبه الطريق الواصل بين القاهرة وجدة في المرتبة الثانية بمعدل استيعاب 4.8 ملايين مسافر، إذ ارتفع هذا المعدل من 3.4 ملايين في 2019. وجاء الطريق الواصل بين هونج كونج وتايبيه في المرتبة الثالثة.

ومن بين الطرق المحلية الأكثر ازدحاماً، يأتي الطريق الواصل بين بكين وشنغهاي هونغكياو في المرتبة الأولى في الصين، أما في الولايات المتحدة، فالطريق الواصل بين هونولولو وكاهولوي هو الأكثر ازدحاماً.

وقال جون جرانت، كبير المحليين في «OAG»: «لا تزال آسيا تستأثر بأكثر الطرق ازدحاماً في العالم لما تتمتع به من شعبية كبيرة على صعيد السياحة، وعلى الرغم من أن القدرة الاستيعابية لم تعد إلى مستويات 2019، ما زال مطار لندن هيثرو مركزاً محورياً للسفر الجوي العالمي».

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