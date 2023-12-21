طيران الإمارات: خط «دبلن- دبي» نقل 450 ألفاً في 2023

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت طيران الإمارات، نقل أكثر من 450 ألف مسافر على خط «دبلن - دبي» خلال 2023، والذي يشهد خدمة يومية ذهاباً وإياباً. وزادت نسبة الحجوزات في درجة رجال الأعمال والدرجة الأولى، على خط «دبلن - دبي»، بنسبة 31% خلال عام 2022.

شحن

وخلال العام 2023، وبحسب موقع «آر تي إي» الأيرلندي؛ فإن طيران الإمارات، نقلت نحو 5 آلاف طن بضائع من دبلن إلى دبي، ومن ثم إلى هونغ كونغ، والسعودية، وسنغافورة، وشنغهاي، والتي تعد أحد الأسواق القوية لصادرات المواد الغذائية الأيرلندية مثل: سرطان البحر، والمحار، وسمك السلمون، كما شكلت الأدوية نسبة كبيرة من البضائع المنقولة على متن الطائرات، إلى جانب الأجهزة الطبية.

وأوضحت طيران الإمارات، بحسب ما نقل عنها الموقع الأيرلندي أن قطع غيار الطائرات، بما في ذلك المقاعد، جاءت ضمن العشرة الأوائل للشحنات، التي يتم شحنها من أيرلندا للأسواق العالمية.

وعقبت مديرة طيران الإمارات في أيرلندا أنيتا توماس، أن عام 2023 واحد من أكثر الأعوام نجاحاً في تاريخ الشركة، مما يدل على الطلب المزدهر وأداء أقوى مما كان عليه قبل جائحة كورونا.

طلب

وشددت على عودة الطلب على السفر الدولي، بشكل أكبر من أي وقت مضى؛ حيث أثبتت دبي أنها وجهة العطلات المفضلة لغالبية عملاء طيران الإمارات في أيرلندا.

وقالت توماس: «إن أفضل 5 وجهات لطيران الإمارات خلال 2023 هي: دبي، وسيدني، وبانكوك، وملبورن، وبيرث».

وكشفت عن تطلعاتها لعام 2024 حيث توقعت أن تظل دبي وأستراليا الوجهتين الرئيسيتين للمسافرين من أيرلندا، لكن طيران الإمارات تشهد زيادة كبيرة في الحجوزات إلى فيتنام، في حين أن حجوزات 2024 إلى بانكوك مزدحمة بالفعل.

أما على الصعيد العالمي فقد نقلت طيران الإمارات نحو 26.1 مليون مسافر بين أبريل وسبتمبر 2023، بزيادة 31% عن الفترة نفسها خلال 2022.

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