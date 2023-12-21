«دناتا للتموين» ترتقي بصناعة الطيران في أستراليا

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

عقدت «دناتا للتموين والتجزئة»، الشركة الأسترالية الرائدة في التموين الجوي، اجتماعاً مع سلطات مطار صنشاين كوست MCY لمناقشة تطوير صناعة الطيران المحلية، ودعم الشركات والمجتمعات في المنطقة.

وجاء الاجتماع عقب إطلاق «دناتا» أول منشأة للتموين في مطار صنشاين كوست في يناير الماضي، بعد شراكتها مع بونزا، أحدث الناقلات الجوية الأسترالية.

وأنشئ المرفق الجديد بجهود تعاونية لتقديم خدمات تموين وتجزئة عالية الجودة للناقلات الجوية المحلية. ومنذ إطلاقها، قامت الشركة المزودة لخدمات التموين بتحميل 250 ألف منتج للبيع بالتجزئة، ما وفّر رحلات ممتعة لأكثر من 500 ألف مسافر على 3700 رحلة للناقلة.

وعمل خبراء التجزئة في «دناتا» بالاشتراك مع فريق بونزا لاختيار وتطوير مجموعة واسعة من المنتجات أسترالية الصنع، بما في ذلك وجبات ومشروبات ووجبات خفيفة عالية الجودة، ما يوفّر للناقلة نهجاً جديداً للتجربة على الطائرة وزيادة الإيرادات الإضافية إلى أقصى حد.

استثمار

واستثمرت «دناتا» حتى الآن أكثر من مليون دولار أسترالي في منتجات مصدرها موردون محليون، بمن فيهم موردون في صنشاين كوست. وأسهم هذا الاستثمار المباشر في تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز إيجاد فرص عمل والتوسع الشامل للشركات في المنطقة.

وتقدّم هيرانجان ألويسيوس، الرئيس التنفيذي لشركة دناتا للتموين والتجزئة في أستراليا، بالشكر إلى سلطات مطار صنشاين كوست والعملاء على ثقتهم في الخدمات عالية الجودة التي تقدمها الشركة.

وقال: «نحن ملتزمون كشركة أسترالية رائدة في تموين الطائرات، بأداء دورنا في تنمية وتطوير صناعة الطيران في صنشاين كوست. وسوف نواصل الاستثمار والعمل عبر شراكتنا مع المطار لضمان تجربة ذات مستوى عالمي للمسافرين على كل رحلة. كما سنكرس جهودنا لدعم الشركات المحلية ودعم المجتمعات في جميع أنحاء المنطقة، مع تطلّعنا إلى مزيد من التعاون مستقبلاً».

وقال الرئيس التنفيذي لمطار صنشاين كوست، كريس ميلز: «تشهد منطقة صنشاين كوست والمحيط الأوسع نمواً سريعاً في عدد السكان والصناعة والاقتصاد. ومن المهم أن يواصل المطار دعم النمو من خلال إيجاد فرص جديدة.

لقد استثمرنا في منشأة دناتا للمساعدة في إيجاد فرص عمل لمقدمي الأغذية والمشروبات المحليين. وأدى عملنا مع دناتا إلى إنشاء أول مرفق للتموين والبيع بالتجزئة في مطارنا، ما وفّر الدعم لقائمة طعام بونزا الأسترالية بالكامل. وأود أن أشكر دناتا على دعمها للمطار والشركات المحلية في المنطقة».

يذكر أن «دناتا للتموين»، تدير 15 منشأة بفريق يضم أكثر من 4000 متخصص، يقدمون خدمات تموين الطائرات وخدمات البيع بالتجزئة في 10 مطارات في جميع أنحاء أستراليا، بما في ذلك أحدث مركز تموين لها في مطار صنشاين كوست.

وتأسست «دناتا»، التي رسخت مكانة رفيعة كشركة عالمية رائدة في تقديم خدمات الطيران والسفر، في عام 1959، وتقدم خدمات المناولة الأرضية والبضائع والسفر والتموين والتجزئة عالية الجودة في أكثر من 38 دولة عبر القارات الست.

وخلال السنة المالية 2022/ 2023، تعاملت فرق دناتا مع أكثر من 710 آلاف رحلة طيران، و2.7 مليون طن من البضائع، وحمّلت 111.4 مليون وجبة، وسجلت صفقات إجمالية لخدمات السفر TTV بقيمة 1.9 مليار دولار.

ويعد مطار صنشاين كوست الأسرع نمواً في أستراليا، وأول مطار في تلك الدولة يطبق الحياد الكربوني من المستوى 3+. ومن المتوقع أن ينمو إجمالي التوظيف المباشر في المطار بحلول عام 2040، من 530 إلى 2400 وظيفة مباشرة ويسهم بنحو 406 ملايين دولار في إجمالي الناتج المحلي الأسترالي.

وتقوم شركة «صنشاين كوست إيربورت بتشغيل وإدارة مطار صنشاين، البوابة إلى منطقتي «صنشاين» و«نوسا»، بموجب عقد إيجار مدته 99 عاماً.

وفي يوليو 2023، أعلنت حكومة كوينزلاند مطار صنشاين كوست كأحد المشاريع التطويرية الرائدة في المنطقة. ويخدم المطار 14 وجهة إقليمية هي: أديليد، ألبوري، أوكلاند، أفالون، كيرنز، دارون، ماكاي، ملبورن، ميلدورا، نيوكاسل، روكهامبتون، سيدني، تاونسفيل، و«ويتسنداي كوست».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز