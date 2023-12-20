مؤسسة سوق دبي الحرة للأعمال الإنسانية.. أعمال تجزئة من القلب

المصدر: دبي - البيان

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أسست سوق دبي الحرة في أكتوبر 2004 مؤسسة «سوق دبي الحرة للأعمال الإنسانية»، برعاية كريمة من سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس دائرة الطيران المدني بدبي رئيس مجلس إدارة سوق دبي الحرة، مع كولم ماكلوكلين، بصفته رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة الخيرية، التي تهدف إلى جمع الأموال لصالح قضايا نبيلة وتولي تركيزاً خاصاً على القضايا التي تعود بالنفع على الأطفال، وتبرعت منذ حينها بالأموال لصالح عدة مؤسسات إنسانية، سواء بالداخل أو الخارج.

ومنذ تأسيسها في أكتوبر 2004 دعمت مؤسسة سوق دبي الحرة 59 جمعية إنسانية محلية و60 أخرى في الخارج منذ 2004، وتبرعت بما قيمته 136 مليون درهم (37 مليون دولار) إلى جمعيات في 29 دولة.

ومن بين المبادرات الإنسانية العديدة التي دعمتها المؤسسة على مر السنين، إنشاء قرية للبيع بالتجزئة في سريلانكا، وافتتاح مجمع سوق دبي الرياضي المجاني بقيمة 1.5 مليون دولار في هايتي، فضلاً عن تشييد قرية سوق دبي الحرة «جي كي» في الفلبين.

ووقعت المؤسسة مذكرتي تفاهم، الأولى مع «دبي العطاء»، دعماً للبرامج التعليمية التي تنفذها المؤسسة في البلدان النامية. ووقعت المذكرة الثانية مع مؤسسة «الجليلة»، التي تهدف إلى دعم البحوث الطبية، إضافة إلى مشروعات أخرى تتوافق وأهداف مؤسسة سوق دبي الحرة للأعمال الإنسانية.

وواصلت مؤسسة سوق دبي الحرة للأعمال الإنسانية الإشراف على عدة مشروعات، مثل عملها مع «سايت سيفرز» في الهند والتي تدعم أكثر من مليون برنامج علاجي للعيون، بما في ذلك جراحات إعتام عدسة العين لـ237 ألفاً و670 مريضاً. كما تعمل مع «سمايل ترين» في الفلبين، الأمر الذي أفضى إلى إجراء أكثر من 7075 جراحة لعلاج الشفة الأرنبية والشق الحلقي منذ 2009.

وقدمت المؤسسة دعماً مالياً لعدة حملات للهلال الأحمر الإماراتي في الأعوام الأخيرة، بما في ذلك حملة رمضان 2013 والتي كانت تهدف إلى توفير الكساء لأكثر من مليون طفل محتاج حول العالم، وحملة «سقيا الإمارات» في 2014 والتي وفرت مياه شرب نظيفة إلى 5 ملايين شخص في 61 دولة. كل هذا إضافة لحملة «تراحموا» في 2015 التي وفرت معونات شتوية لمليون لاجئ وفرد حول العالم والشرق الأدنى. وتعاونت سوق دبي الحرة أيضاً حملة «صندوق الإمارات وطن الإنسانية» في 2020 دعماً للجهود الإماراتية في التصدي لجائحة «كوفيد19»، وكانت أحدث هذه الجهود «جسور الخير» في 2023 الداعمة لمنكوبي الزلزال في تركيا وسوريا.

وتعهدت سوق دبي الحرة بتقديم 20 مليون درهم إلى حملة «وقف المليار وجبة» على مدى 3 أعوام، إسهاماً في تنفيذ تدابير مستدامة لمكافحة الجوع حول العالم، وهي الحملة التي نظمتها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية التي تستهدف إطلاق أكبر صندوق وقفي للإعانات الغذائية في رمضان في سياق إطار مستدام.

وقدمت سوق دبي الحرة أيضاً مساعدات تعليمية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في دبي، بما في ذلك مركز النور لتدريب الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ومركز راشد لأصحاب الهمم، ومركز دبي لذوي الاحتياجات الخاصة، ومركز المستقبل لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، ومركز المشاعر الإنسانية لرعاية وإيواء أصحاب الهمم، فضلاً عن توفير الراتب الشهري لأربعة معلمين/ معالجين لدى مركز دبي للتوحد.

وتدعم مؤسسة سوق دبي الحرة، «كيفا»، وهي منظمة دولية غير ربحية تهدف إلى ربط الناس بعضهم بعضاً من خلال الإقراض للتخفيف من حدة الفقر. وقدمت سوق دبي الحرة حتى مارس 2023، ما إجماليه 5643 قرضاً إلى مقترضين في 81 دولة ومنطقة، حيث تعمل «كيفا» على مساعدتهم في تأسيس شركات ناشئة صغيرة الحجم، مثل الخياطة ومحال البقالة والزراعة والنقل، وغيرها من الأنشطة المشابهة.

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