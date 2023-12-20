شراكة استراتيجية بين سوق السفر العربي ومنظمتين عالميتين

المصدر: دبي - البيان

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أعلن سوق السفر العربي عن عقد شراكة استراتيجية مع الرابطة الدولية للمؤتمرات والاجتماعات (ICCA) والرابطة العالمية لقطاع سفر الأعمال (GBTA) للنسخة المقبلة من الحدث، الذي سيقام في الفترة من 6 إلى 9 مايو 2024 في مركز دبي التجاري العالمي.

هذا وقد تم تعيين المنظمات العالمية الشهيرة لتكون «شركاء المعرفة» للمعرض التجاري الإقليمي، مما يوفر رؤى وفرصاً متعمقة للقطاعات المزدهرة من فعاليات الأعمال والسفر.

ووفقاً للتوقعات الإحصائية للرابطة الدولية للمؤتمرات والاجتماعات (ICCA)، التي ترسم تاريخ وأداء صناعة اجتماعات الاتحادات الدولية من عام 1963 إلى عام 2022، فقد تم تسجيل 10602 حدث تجاري في جميع أنحاء العالم العام الماضي، منها 9009 أحداث أي ما يصل لنسبة (85%) كانت بشكل حضوري، حيث يمثل هذا زيادة مذهلة بنسبة 349% عن العام السابق عندما وقعت 2007 أحداث حضورية فقط، ومن المثير للاهتمام أن منطقة الشرق الأوسط قد استحوذت على أعلى نسبة من الحضور الشخصي بنسبة (94%) وفقاً للأرقام الرسمية للعام الماضي.

وتشهد صناعة سفر الأعمال أيضاً نمواً كبيراً، كما يتضح من إحصائيات تقرير الرابطة العالمية لقطاع سفر الأعمال لعام 2023، والذي ذكر أن صناعة سفر الأعمال العالمية قد انتعشت بشكل أسرع من المتوقع في عام 2023، حيث تم تسليط الضوء على ما كان متوقعاً كعوامل مساهمة حاسمة في إحراز هذا التحول، كما ذكر التقرير أيضاً أن الإنفاق العالمي على سفر الأعمال قد ارتفع بنسبة 47% ليصل إلى 1.03 تريليون دولار العام الماضي، ومن المتوقع أن ينمو إلى ما يقرب من 1.8 تريليون دولار عالمياً بحلول عام 2027.

وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: «تشير جميع الأبحاث إلى نمو فعاليات الأعمال وقطاعات سفر الأعمال بسرعة، فلقد كانت هذه القطاعات دائماً قطاعات مهمة في سوق السفر العربي، حيث ستسهم الشراكة الرسمية مع الرابطة الدولية للمؤتمرات والاجتماعات والرابطة العالمية لسفر الأعمال لنسخة 2024 في نقل عروضنا إلى المستوى التالي».

فرص

وقال الدكتور سينثيل جوبيناث، الرئيس التنفيذي للرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات: « مع انضمام الرابطة الدولية للمؤتمرات والاجتماعات كشريك معرفي لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، فإننا في وضع يسمح لنا بشكل جماعي بإعادة تعريف مشهد التعاون والابتكار والنجاح في مجالات الأعمال المترابطة، كما أننا نتطلع قدماً إلى العمل معاً في عام 2024 وما بعده».

وقالت كاثرين لوغان، النائب الأول للرئيس الإقليمي في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ للرابطة العالمية لسفر الأعمال: «على الرغم من أنها واحدة من أصغر أسواق سفر الأعمال العالمية، إلا أن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لديها إمكانات هائلة للنمو وانتعشت أكثر من أي منطقة أخرى في عام 2022، لتصل إلى 95% من الإنفاق على سفر الأعمال قبل تفشي الجائحة، ومن المتوقع أن يتجاوز الإنفاق على سفر الأعمال في المنطقة هذا الرقم في عام 2023 ويصل إلى 30.6 مليار دولار ويواصل مسار النمو في المستقبل».

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