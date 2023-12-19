شراكة استراتيجية بين «الاتحاد للطيران» وخطوط شرق الصين

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «الاتحاد للطيران» وخطوط شرق الصين الجوية عن تعزيز شراكتهما وتوقيع مذكرة تفاهم استراتيجية من شأنها تعزيز الروابط التجارية والتشغيلية بينهما. وتعكس هذه الاتفاقية الالتزام المشترك بتوفير خيارات أكثر وخدمات ذات جودة وقيمة متزايدة لعملاء الناقلتين، مع المساهمة في دعم الطيران المستدام.

واستكمالاً للشراكة الحالية الناجحة، تعتزم الناقلتان تطبيق تعاون حصري متبادل في مجال المشاركة بالرمز، وبرامج الولاء، والشحن، والصيانة والإصلاح والعمرة، وخدمات المناولة الأرضية، والتموين، وسهولة دخول ضيوف الشركتين إلى صالات الانتظار، وتدريب الموظفين، وعدد من المبادرات البيئية، حيث يسعى هذا النهج الشامل إلى تحسين الكفاءة مع الحفاظ على مستوى الضيافة العالمية التي تشتهر بها الشركتان.

وستسهل مذكرة التفاهم مساعي خطوط شرق الصين الجوية في الانطلاق بخدماتها إلى أبوظبي من خلال تسهيل المحادثات مع شركة مطارات أبوظبي، ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وغيرها من الجهات الرئيسية في العاصمة الإماراتية.

وتزامناً مع افتتاح مبنى المسافرين A في مطار أبوظبي الدولي، ستشكل الخدمات المتبادلة بين «الاتحاد للطيران» والخطوط الجوية الصينية منصة قوية لحركة السفر بين الإمارات والصين. وتعتبر هذه المنصة بمثابة نقطة انطلاق مثالية للربط بين الصين والشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: يعد توقيع هذه الاتفاقية إنجازاً مهماً ونقطة انطلاق لتعاون متبادل طويل الأمد. يحدونا الحماس بالفرص التي سيتيحها هذا التعاون، ونتطلع إلى المزيد من النجاح في المستقبل.

وأضاف: تمثل هذه المذكرة محطة مهمة لأبوظبي، حيث ستعزز من الروابط المباشرة مع الصين، وتؤكد على الثقة التي توليها ناقلة صينية بارزة للاتحاد للطيران، كما تسهم بشكل رئيسي في تعزيز التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ودعم المبادرة الصينية «الحزام والطريق».

من جانب آخر،أعلنت «الاتحاد للطيران» والخطوط الجوية المالديفية، عن إبرام شراكة إنترلاين، تتيح لضيوف الاتحاد للطيران الوصول إلى 16 وجهة شهيرة لقضاء العطلات في جزر المالديف، انطلاقاً من العاصمة المالديفية ماليه. وتتيح الاتفاقية بين الاتحاد للطيران والخطوط الجوية المالديفية، الناقل الوطني لجزر المالديف، لضيوف الاتحاد، المزيد من الخيارات لرحلاتهم إلى المالديف، حيث يمكنهم التنقل في جزر أرخبيل المحيط الهندي بسهولة، للاستمتاع بخدمات الشركتين وشبكة وجهاتهما، من خلال حجز تذكرة واحدة.

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