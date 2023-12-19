«ويجو»: 11 % زيادة حجوزات الرحلات الدولية الشتوية بالمنطقة

المصدر: دبي - البيان

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كشفت «ويجو»، سوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن أبرز اتجاهات الحجوزات خلال فصل الشتاء، حيث يستعد المسافرون والعائلات هذا الموسم لرحلات الشتاء، إما لقضاء إجازة ممتعة أو لعودة المقيمين من المغتربين إلى بلدانهم.

وفي فترة العطلة، لاحظت «ويجو» عدة اتجاهات للسفر في فصل الشتاء بين المسافرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إذ يسافر عدد أكبر من الأشخاص من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا الشتاء مقارنة بالعام الماضي. هذا العام، وجدت «ويجو» أن هناك زيادة سنوية بنسبة 11.37% في حجوزات الرحلات الدولية للفترة بين نوفمبر 2023 ويناير 2024.

ولاحظت «ويجو» أيضاً أن هناك ارتفاعاً مطرداً في أعداد الحجوزات كل عام منذ فترة ما بعد الجائحة في عام 2021، مما يعكس الرغبة المتزايدة للسفر في فصل الشتاء بين المسافرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتتضمن القائمة مدناً رئيسية في جنوب شرق آسيا، مع وجود مانيلا ولاهور ودلهي ضمن أفضل 10 وجهات. وقد يعود الاهتمام بالسفر إلى هذه الوجهات إلى رحلات العودة إلى الوطن للمجتمعات الفلبينية والهندية والباكستانية في المنطقة.ووفقاً لبيانات «ويجو»، انخفضت أسعار الرحلات الجوية لبعض الوجهات الشهيرة هذا الشتاء مقارنة بالعام الماضي.

وشهدت الرحلات الجوية إلى القاهرة من دول عدة في مجلس التعاون الخليجي بعضاً من أكبر الانخفاضات في الأسعار بمتوسط يصل إلى 35% مقارنة بفترة الشتاء الماضي. علاوة على ذلك، أصبحت هذه الرحلات إلى القاهرة أرخص مما كانت عليه خلال العطلة الصيفية لهذا العام، بانخفاض يتراوح بين 5 إلى 43.56%، اعتماداً على مدينة المغادرة.

وحتى بالمقارنة مع معدلات ما قبل الجائحة، أصبحت الآن أسعار الرحلات إلى القاهرة أقل، على سبيل المثال، انخفض متوسط سعر التذكرة من الرياض إلى القاهرة في عام 2023 بنسبة 112.81% مقارنة بفترة الشتاء في نهاية عام 2019. وبالمثل، يظهر طريق الكويت - القاهرة انخفاضاً بنسبة 62% مقارنة بمتوسط السعر قبل الجائحة.

كما شهدت وجهات أخرى شهيرة مثل إسطنبول ولاهور ولندن انخفاضات في متوسط أسعار الرحلات الجوية مقارنة بالعام الماضي. على سبيل المثال، أصبحت الرحلات إلى إسطنبول من المدن السعودية الآن أرخص بمتوسط قدره 31.86% مقارنة بالعام الماضي.

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