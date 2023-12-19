«العربية» تفوز بجائزة أفضل شركة طيران اقتصادي

المصدر: الشارقة - البيان

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حصدت «العربية للطيران» جائزة «أفضل شركة طيران اقتصادي للعام» في المنطقة، خلال حفل توزيع جوائز «آفييتور ميدل إيست 2023». وتحتفي جوائز «آفييتور ميدل إيست» بإنجازات ومساهمات رواد قطاع الطيران في جميع أنحاء المنطقة.

وحصلت الناقلة على الجائزة، بعد تقييم شمل مجالات خدمة العملاء الاستثنائية، والكفاءة التشغيلية والتدابير المبتكرة التي تتبناها العربية للطيران لضبط التكاليف. ويؤكد نجاح العربية للطيران في الحصول على جائزة «أفضل شركة طيران اقتصادي للعام»، على التزامها المستمر بتوفير تجارب سفر عالية الجودة، وبأسعار معقولة للمسافرين.

وقال عادل العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: «يسرنا الحصول على جائزة «أفضل شركة طيران اقتصادي للعام» في المنطقة، في حفل توزيع جوائز «آفييتور ميدل إيست 2023». يعد هذا التكريم دليلاً على إخلاص وتفاني فريق عمل العربية للطيران، لتوفير أفضل قيمة وخدمة استثنائية لعملائنا.

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