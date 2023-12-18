تسع وجهات مذهلة للمسافرين مع فلاي دبي في الشتاء

المصدر: البيان

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مع اقتراب موسم العطلات، توفر فلاي دبي لمسافريها من دولة الإمارات مجموعة مختارة من الوجهات الرائعة التي تلبي رغبات كل مسافر. سواء كنت من المتزلجين، أو من رواد الشواطئ الذين يبحثون عن الشمس، أو من عشاق العطلات في المدينة الذين يتطلعون إلى استكشاف المناظر الطبيعية الحضرية النابضة بالحياة، فإن فلاي دبي لديها ملاذات الشتاء المثالية للمسافرين تلائم مختلف شرائح المسافرين.



ملاذات للمتزلجين

جورجيا: انطلق في مغامرة إلى قلب جبال القوقاز، حيث تعد المنحدرات الجورجية النقية في باكورياني وغودوري بتجربة تزلج مبهجة محاطة بالمناظر الطبيعية الخلابة. بعد قضاء يوم على المنحدرات، يمكنك استكشاف فن الضيافة الجورجية و شوارع تبليسي الساحرة، المعروفة بهندستها المعمارية التاريخية وثقافتها النابضة بالحياة.

تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهابًا وإيابًا إلى تبليسي من 8,877 درهمًا، وأسعار الدرجة السياحية الاساسية من 1,575 درهمًا.

سالزبورغ: في جبال الألب النمساوية يمكنك استكشاف مسقط رأس موزارت و منتجعات التزلج ذات المستوى العالمي مثل اوبرتاورن، التي تمزج بين الجانب الثقافي والمغامرات المثيرة على المنحدرات. قم بنزهة عبر حدائق الميرابيل في سالزبورغ واستمتع بالتراث الموسيقي للمدينة.

تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهاباً وإياباً إلى سالزبورغ من 11,587 درهماً، و أسعار الدرجة السياحية الاساسية من 2,865 درهماً.

صربيا: توجه إلى كوباونيك، أكبر سلسلة جبال في صربيا، واكتشف جواهرها المخفية التي تلائم عشاق التزلج فضلا عن المنتجعات الحديثة والتضاريس الطبيعية المتنوعة لتوفر لك عطلة شتوية لا تنسى. استكشف أديرة القرون الوسطى التي تنتشر في المناظر الطبيعية وتذوق الأطباق المحلية في القرى الساحرة التي تقع داخل الجبال.

تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهاباً وإياباً إلى صربيا من 9,347 درهماً، و أسعار الدرجة السياحية الاساسية من 1,155 درهماً.

عشاق الشاطئ والملاذات الاستوائية

كرابي وباتايا: اكتشف جواهر تايلاند الساحلية واستكشف أجواء باتايا النابضة بالحياة أو جمال كرابي الهادئ، مما يوفر الخيارات المثالية لملاذ شاطئي مثالي في باتايا مع الأنشطة المائية. في كرابي، انطلق في مغامرة رائعة للتنقل بين الجزر لاكتشاف الجواهر الخفية لبحر أندامان بما في ذلك شاطئ رايلي الشهير بمنحدراته المذهلة من الحجر الجيري.

تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهابًا وإيابًا إلى كرابي وباتايا من 8,277 درهمًا، وأسعار الدرجة السياحية الاساسية الى كرابي من 2,005 و أسعار الدرجة السياحية الاساسية الى باتيا من 1,805.

زنجبار: سافر واستكشف شواطئ زنجبار التي تفوح منها رائحة التوابل، حيث تشكل المياه الفيروزية والرمال الناعمة ملاذاً في شرق أفريقيا للاسترخاء والاستكشاف. استكشف التاريخ الغني في ستون تاون الغني، وتجول في الأسواق النابضة بالحياة وأبحر إلى جزيرة منيمبا أتول البكر للاستمتاع بتجربة غطس لا تُنسى وسط الشعاب المرجانية الملونة والحياة البحرية.

تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهابًا وإيابًا إلى زنجبار من 7,507 درهمًا، وتبدأ أسعار الدرجة السياحية الاساسية من 1,705 درهمًا.

جزر المالديف: استمتع بتجربة الرفاهية على الشواطئ ذات الرمال البيضاء في جزر المالديف مع الأكواخ فوق المياه والبحيرات الصافية والشعاب المرجانية النابضة بالحياة التي تجعل منها وجهة الأحلام لمحبي الشواطئ. قم برحلة بالطائرة المائية لمشاهدة الجزر المرجانية من الأعلى، واستمتع بالاسترخاء مع علاجات السبا المجددة للنشاط والمحاطة بجمال المحيط الهندي الهادئ.

تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهابًا وإيابًا إلى جزر المالديف من 4,313 درهمًا، وتبدأ أسعار الدرجة السياحية من 2,205 درهمًا.

لعشاق معالم المدن

براغ: انطلق إلى القصص الخيالية الشتوية في براغ حيث تشكل الشوارع المرصوفة بالحصى والهندسة المعمارية القوطية تلك المدينة الاوروبية ساحرة. استكشف المدينة القديمة التاريخية، واستمتع بقلعة براغ الشهيرة واستمتع برحلة بحرية ممتعة على طول نهر فلتافا للاستمتاع بجمال المدينة.

تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهاباً وإياباً إلى براغ من 12,051 درهماً، و أسعار الدرجة السياحية الاساسية من 2,955 درهماً.

بودابست: اكتشف جاذبية بودابست حيث يتدفق نهر الدانوب عبر مدينة الحمامات الحرارية والجسور التاريخية والهندسة المعمارية الرائعة. استمتع بجمال قلعة بودا واستمتع بتجربة الحمام الحراري. قم بزيارة حصن الصيادين الساحر للاستمتاع بإطلالات بانورامية على أفق المدينة.

تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهاباً وإياباً إلى بودابست من 11,743 درهماً، وأسعار الدرجة السياحية الاساسية من 2,875 درهماً.

القاهرة: استكشف صخب القاهرة النابض بالحياة وتاريخها العريق حيث تتعايش العجائب القديمة مع العجائب الحديثة. قم بزيارة أهرامات الجيزة واستكشف سوق خان الخليلي التاريخي وتعايش مع النسيج الثقافي الغني للعاصمة المصرية. لا تفوت فرصة القيام برحلة بحرية على طول نهر النيل، ومشاهدة معالم المدينة الشهيرة المضاءة في سماء الليل.

تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهابًا وإيابًا إلى القاهرة من 5,595 درهمًا، و أسعار الدرجة السياحية الاساسية من 1,105 درهمًا.

يمكن للمسافرين اختيار وحجز باقة العطلات مع "عطلات فلاي دبي"، التي توفر منصة متكاملة تتيح للعملاء الاختيار من بين مجموعة متنوعة من باقات العطلات الشتوية المصممة خصيصًا، بما في ذلك رحلات الطيران والفنادق مع خيار إضافة الرحلات الاستكشافية وتأجير السيارات والرحلات وغيرها من الخدمات.

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