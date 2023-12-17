دبي وجهة مفضلة للعطلات من مطار مانشستر

المصدر: دبي - البيان

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رسخت دبي مكانتها وجهة مفضلة لقضاء العطلات من مطار مانشستر البريطاني بحسب «مانشستر إيفيننج نيوز».

وأكد الموقع الشبكي البريطاني أن دبي اختيرت الوجهة الأكثر شعبية من مطار مانشستر أكتوبر الماضي خصوصاً مع شواطئها وطقسها الرائع، واحتضانها للعديد من الأيقونات المعمارية والهندسية وناطحات السحاب، فضلاً عن واحد من أكبر مراكز التسوق في العالم، والعديد من الشواطئ والمتنزهات الترفيهية.

وأوضح أن دبي رسخت مكانتها وجهة للسياحة من مختلف أنحاء العالم، بدعم تفردها في تقديم أسلوب الحياة الساحر، كما أصبحت وجهة مثالية للعطلات، لافتاً إلى أن الإمارة تزخر بالعديد من المقومات السياحية والترفيهية وقدرتها على احتضان أكبر المعارض والفعاليات ومراكز التسوق المميزة التي تحتضن العديد من المرافق الترفيهية الصيفية والشتوية.

وينصح الموقع البريطانيين بزيارة «برج خليفة»، أطول برج في العالم، وإلقاء نظرة على الإمارة من أعلى، وخاصّة في توقيت غروب الشمس، الذي وصفه بأنّه أكثر الأوقات شعبيةً للزيارة.كما نصح الموقع البريطانيين بزيارة خور دبي، لاكتشاف تراث الإمارة العريق، بالإضافة إلى زيارة سوق التوابل.

وأكّد الموقع أنَّ مطار مانشستر يوفر رحلات جوية مباشرة إلى دبي، حيث تتوفر عروض «سكاي سكانر» في شهر يناير، والتي تبدأ أسعار التذاكر فيها من 277 جنيهًا إسترلينيًا، كما توفِّر طيران الإمارات رحلات مباشرة تستغرق حوالي 7 ساعات، بينما تتوفر رحلات غير مباشرة مع شركات طيران مختلفة.

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