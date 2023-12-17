«إكسيكوجيت»: دبي المكان الأفضل لازدهار الطيران الخاص

المصدر: دبي - البيان

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أكد خالد جمال الحاي، عضو مجلس الإدارة في شركة «إكسيكوجيت الشرق الأوسط»، أن دبي تعد المكان الأفضل لازدهار الطيران الخاص، مؤكداً أن التزام الشركة بالتميز بما يرسخ مكانتها كشركة رائدة في قطاع الطيران الخاص الفاخر، حيث نمتلك سجلاً حافلاً بالخبرات التشغيلية الكبيرة، ونهدف إلى تقديم خدمات فاخرة تفوق التوقعات.

وقال إن مقر الإدارة العام الجديد للشركة في مطار آل مكتوم الدولي يعد فريداً من نوعه في المنطقة، وقد عملنا بشكل وثيق مع المهندسين المعماريين والمصممين المشهورين لصياغة رؤية فريدة للرفاهية، تهدف إلى تزويد عملائنا بتجربة لا تضاهى، من بداية وصولهم إلى مغادرتهم.

وأضاف: يتألف المرفق المبتكر من ثلاثة مستويات ويمتد على مساحة ضخمة تبلغ 15000 متر مربع. وسيستمتع المسافرون بمجموعة متنوعة من الخدمات الراقية، تشمل صالات الانتظار الفاخرة وأجنحة خاصة ملكية وحصرية.

وتابع: يضم مرفق «إكسيكوجيت» الجديد حظيرة طائرات مجهزة بالكامل ومكيفة، تمتد على مساحة 7000 متر مربع، مزودة بأحدث أنظمة الأمان، وغرف ميدانية للاجتماعات، ومساحات للتخزين. كما يتمتع المرفق بمبنى مجاور مستقل لإجراءات الصيانة، والتصليح، والعمليات، يهدف إلى توفير تجربة شاملة وسلسة لجميع المسافرين. وسيعمل هذا المرفق الجديد، إضافة إلى خبرة «إكسيكوجيت» على الارتقاء بمعايير خدمات الطيران الخاص والرفاهية المتوقعة في هذا القطاع.

وقال إنه تم تصميم الأجنحة الخاصة والحصرية لكبار الشخصيات لتلبية متطلبات العملاء الذين يبحثون عن مساحة مريحة للراحة والاسترخاء. وتضمن هذه الأجنحة الرئيسية الخصوصية الكاملة لعملاء «إكسيكوجيت».

وأشار إلى أن مطار دبي وورلد سنترال وضع هدفاً طموحاً بأن يصبح أكبر مطار في العالم، سواء من حيث المساحة أم أعداد الركاب. بالإضافة إلى ذلك، تشهد دولة الإمارات ارتفاعاً كبيراً في عدد سكانها من الأفراد ذوي الثروات الكبيرة. ويضمن إنشاء هذين المرفقين الرائدين في مواقع رئيسية تعزيز قدرتنا على تلبية الطلب المتزايد على خدمات الطيران الخاص الفاخر في المنطقة وخارجها. كما يساهم المقر العام الجديد في الارتقاء بمعايير خدمات الطيران الخاص في الشرق الأوسط، ويعزز مكانتنا الرائدة كمزود مفضل لتلبية متطلبات عملائنا الكرام.

وأشار إلى أن اختيار دبي كموقع استراتيجي لعملياتنا لعب دوراً محورياً في الارتقاء بقطاع الطيران الخاص في الشرق الأوسط، حيث تلبي شركة «إكسيكوجيت» الطلب المتزايد على خدمات الطيران الخاص الفاخر في المنطقة من خلال منشأتين حديثتين في المدينة وحدها.

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