«نوبو» وجهة ضيافة مثالية في منتجع أتلانتس ذا رويال

المصدر: دبي - البيان

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يتربع «نوبو على الشاطئ» Nobu by the Beach في أرقى الوجهات تميزاً في دبي، منتجع أتلانتس ذا رويال، مُقدماً لضيوفه تجربة جديدة للضيافة العالمية تمزج بين الفخامة العصرية والتقاليد اليابانية البسيطة ليضع معياراً جديداً للنوادي الشاطئية في دبي.

ويزدان «نوبو على الشاطئ» بموقعٍ خلاب على الواجهة البحرية مع إطلالات بانورامية ساحرة على جزيرة النخلة وأفق دبي، ويضم مسبحاً على شكل بحيرة مُحاطاً بكراسي الاستلقاء وأسرّة نهارية ومجموعة من أكواخ الكابانا الشاطئية لكِبار الشخصيات، إضافة إلى مطعم «نوبو» الذي يقدم مفهوماً جديداً للأطباق اليابانية، فضلاً عن بار خارجي واسع وتراس مفتوح يطل على البحر.

ويُعد «نوبو على الشاطئ» وجهة مثالية لمن يريدون الاستمتاع بالمسبح والشاطئ فيُقدم لهم تجربة فريدة تحمل طابع «نوبو» المُتميز بين الطبيعة الاستوائية الخضراء في منتجع أتلانتس ذا رويال وتكتمل أجواء الفخامة مع وضع «نوبو» لمساته الخاصة على جميع التفصيلات في النادي الشاطئي.

ويُقدم «نوبو» قائمة طعام مُستوحاة من المطبخ الياباني البيروفي المفضّل لدى الجميع عالمياً والذي يقدم بلمسة شاطئية، مع التركيز على المأكولات الخفيفة والأطباق المُعدة للمشاركة.

وتكتمل سيمفونية «نوبو» بمايسترو، بلقاسم بو بكر، رئيس الطُهاة وصاحب الخبرة التي تمتد أكثر من عشرين عاماً في مطابخ العالم. وانضم بلقاسم إلى «نوبو» في سنة 2018 فأبدع في مونت كارلو وAtlantis, The Palm، ويدير مطبخ «نوبو على الشاطئ» بالتعاون مع داميان دوفيو الشيف المتميز، ليقدما معاً قائمة تفوق التوقعات.

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