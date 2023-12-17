«جي دبيلو ماريوت موريشيوس» يستعد لموسم الأعياد

المصدر: دبي - البيان

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يستعد منتجع جي دبيلو ماريوت موريشيوس الذي يعمل بترخيص الامتياز من «ماريوت العالمية»، لموسم احتفالي لا يُنسى من تجارب تناول الطعام الراقية إلى الشواء على الشاطئ والأنشطة الترفيهية المملوءة بالتسلية، وهناك شيء لكل فرد في العائلة للاستمتاع به. ومنتجع JW ماريوت موريشيوس فاخر ومناسب للعائلات، ويضم 172 جناحاً فاخراً مجهزاً بشكل رائع ويتميز بإطلالات خلابة على المحيط الهندي. ويقع المنتجع على الجانب الجنوبي الغربي للجزيرة، ويتميز بخلفية جبل لو مورن برابانت الرائع، والذي يُعد موقع التراث العالمي ليونسكو.

ويبدأ فرح الأعياد بحفل إضاءة شجرة عيد الميلاد الخالدة وسوق عيد الميلاد الذي يعلن بداية رسمية للاحتفالات في 22 ديسمبر، والذي يشمل العديد من الأنشطة والعروض مثل تجربة مجانية لرياضة ركوب الأمواج، وخفضاً بنسبة 20 % على علاجات الوجه.

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