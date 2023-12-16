جولة ناجحة لـ«سياحة عجمان» في مصر

المصدر: عجمان - البيان

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أنهت دائرة التنمية السياحية في عجمان، جولتها الترويجية الاستراتيجية في جمهورية مصر العربية بنجاح، خلال الفترة من 13 إلى 14 ديسمبر الجاري.

وتعتبر هذه الجولة إنجازاً استراتيجياً يعزز التعاون بين عجمان ومصر، حيث تهدف المبادرة إلى تعزيز الروابط السياحية وتوطيد العلاقات المتبادلة في قطاع السياحة، وتم خلالها توقيع 3 مذكرات تفاهم سياحية.

وقامت دائرة التنمية السياحية في عجمان خلال الحملة الترويجية، بتوقيع 3 مذكرات تفاهم رئيسية مع شركات سياحية مصرية بارزة شملت ترافكو - مصر، وترافيستا - مصر، وهليوبوليس إكسبريس للسياحة - مصر، والتي تُعتبر جميعها شركات رائدة في قطاع السياحة المصري.

وقّع محمود خليل الهاشمي، المدير العام لدائرة التنمية السياحية في عجمان، مذكرة تفاهم مع ترافكو - مصر، حيث تم التركيز على تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في مجالات السياحة والضيافة والتسويق، خصوصاً فيما يتعلق بحجوزات الفنادق وتعزيز مناطق الجذب السياحي في عجمان. ووقعت الدائرة مذكرة تفاهم مع شركة ترافيستا - مصر، الرائدة في مجال السياحة وتسويق الوجهات السياحية العالمية في السوق المصري. وتنسجم المذكرة مع استراتيجيات حجز الفنادق والترويج للمعالم السياحية في عجمان ومزاياها الفريدة. وتهدف شراكة الدائرة مع «هليوبوليس اكسبريس للسياحة - مصر»، المتخصصة في مجال السياحة الدولية واستقطاب المسافرين إلى جميع أنحاء العالم، إلى تعزيز التواجد العالمي لإمارة عجمان وتحقيق أهدافها في تعزيز تجربة الزائر والترويج لمعالمها الثقافية، كما يلتزم الطرفان بتوحيد الجهود وإرساء أسس قوية للتعاون المستقبلي بين الجهتين. وقال محمود خليل الهاشمي: «إن هذا التعاون يمثل فصلاً جديداً في الشراكة بين عجمان ومصر، ويعزز علاقاتنا المشتركة. نحن ملتزمون بتعزيز السياحة وتعزيز التبادل الثقافي وإنشاء روابط دائمة. نحن متحمسون للآفاق التي تحملها مذكرات التفاهم هذه ونتطلع إلى علاقة مزدهرة تعود بالنفع على كلتا الوجهتين».

وأشار الهاشمي إلى أن دائرة التنمية السياحية في عجمان تسعى جاهدة لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع السياحة، مؤكداً التزامها بتعزيز انتشارها العالمي وجعل عجمان واحدة من الوجهات الرئيسية على خريطة السياحة الدولية.

وتسعى دائرة التنمية السياحية في عجمان إلى تعزيز مكانة الإمارة كوجهة سياحية رائدة، من خلال مجموعة شاملة من المشاريع السياحية والتنموية في قطاعات متنوعة، تشمل هذه المشاريع مجالات الترفيه، الفعاليات، والضيافة.

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