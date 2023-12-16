إشغال كامل لرحلات «طيران الإمارات» تزامناً مع موسم الأعياد

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

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أكد عدنان كاظم الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، أن مستويات الطلب على السفر خلال الفترة الحالية مرتفعة جداً بالتزامن مع موسم الأعياد، مشيراً إلى أن إشغال معظم الرحلات على مختلف الخطوط وصل إلى حد الاكتمال، بما في ذلك وجهات أوروبا وأمريكا وأستراليا وحتى من أمريكا الجنوبية وغيرها وأن متوسط الإشغال على معظم الرحلات من حيث النسب يتجاوز مستويات العام الماضي.

وقال كاظم في تصريحات صحفية إن معدلات التدفق السياحي إلى دبي بالنسبة لمسافري «طيران الإمارات» قوية للغاية حالياً ولم نشهدها سابقاً، وهناك زيادة مستمرة في نسبة أعداد المسافرين الذين يختارون الإمارة لقضاء عطلات سياحية، مشيراً إلى وجود طلب سياحي قوي على دبي خلال الفترة الحالية باعتبارها وجهة عالمية بارزة على خريطة السياحة العالمية نجحت في توفير كافة المتطلبات التي يحتاجها الزوار على اختلاف أنواعهم ومستوياتهم الاقتصادية.

وأوضح كاظم أن حوالي 40 % من المسافرين على «طيران الإمارات» يختارون دبي كوجهة نهائية، علماً أن هذه النسبة كانت في السابق تصل إلى نحو 30 % فقط، الأمر الذي يشير إلى حجم التطور السياحي الذي تشهده دبي وزيادة جاذبيتها في الأسواق العالمية.

وقال كاظم إن وتيرة الطلب السياحي القوية على دبي متواصلة خلال الفترة المقبلة وحتى بعد انتهاء موسم العطلات، لافتاً إلى أن «طيران الإمارات» ستطلق بعد يناير 2024 عروضاً لعملائها الذين يصلون إلى دبي أو يتوقفون، حيث ستتيح لهم بطاقة صعود الطائرة للعملاء الاستفادة من عروض حصرية في العديد من المرافق السياحية.

وأوضح أن الناقلة تعمل على دعم حركة المسافرين من دبي وإليها بشكل أكبر، إضافة إلى مسافري الترانزيت من دبي وما بعدها. وواصلت تعزيز عملياتها العالمية، بإضافة مزيد من السعة وإمكانية الربط عبر مركزها في دبي لتلبية طلب العملاء في أسواقها.

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