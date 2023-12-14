«دناتا» أفضل مزود لخدمات الدعم الأرضي 2023

المصدر: دبي - البيان

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نالت «دناتا» جائزة أفضل مزود لخدمات الدعم الأرضي خلال حفل توزيع جوائز أفياتور الشرق الأوسط 2023، وذلك للمرة الثالثة عشرة وللعام الرابع على التوالي. كما حصلت «دناتا» على جوائز تقديرية لمبادراتها في مجال الاستدامة وبرامجها التدريبية في دبي.

وتسلم الجائزة جعفر داود، نائب رئيس أول دناتا لعمليات المطار لمنطقة الإمارات والشرق الأوسط وأفريقيا، الذي حصل أيضاً على جائزة أفضل مدير تنفيذي للطيران هذا العام. وقال: «يشرفنا الحصول على جائزة أفياتور الشرق الأوسط المرموقة للمرة الثالثة عشرة. لقد جاء هذا الفوز بفضل تركيزنا الثابت على السلامة والالتزام بالاستدامة وروح الابتكار. أتوجه بالشكر والتقدير لفريقنا المتميز، الذي كان شغفه وعمله الجاد وراء هذا الإنجاز».

وواصلت «دناتا» خلال العام الماضي تعزيز عملياتها من خلال استثمارات استراتيجية على مستوى العالم. فقد أسست عملياتها في زنجبار (تنزانيا)، ووسعت تواجدها في كندا من خلال شراكتها مع مجموعة «جي تي إيه GTA»، مضيفة كالغاري وفانكوفر إلى شبكتها للشحن. وزادت، بالإضافة إلى ذلك، استثماراتها في شركة «إير ديسباتش Air Dispatch» لتصبح المساهم الوحيد في الشركة الرائدة عالمياً بتزويد خدمات التحكم المركزي في الأحمال.

كما استمرت «دناتا» في تطوير مشاريع البنية التحتية الكبرى. فقد باشرت أعمال بناء منشأة شحن جديدة في أربيل لتوسيع عملياتها في العراق. وواصلت أعمال البناء في مدينة دناتا للشحن أمستردام (هولندا)، إحدى أكبر المرافق من نوعها وأكثرها تطوراً في العالم.

واستثمرت «دناتا» أيضاً في أحدث التقنيات والتحول الرقمي لتحسين كفاءة عملياتها. وشملت المعالم الرئيسية استمرار نشر نظامها المتقدم لإدارة الشحن «ون كارغو OneCargo» عبر عملياتها العالمية، واستخدام الدرونز بنجاح في عملياتها للشحن في دبي.

وتواصلت جهود «دناتا» لتحسين الموارد عبر شبكتها العالمية، وذلك في إطار تعهدها بخفض انبعاثاتها الكربونية بنسبة 50% بحلول عام 2030. وسبق أن التزمت الشركة بمبلغ 100 مليون دولار أميركي لتطبيق التكنولوجيا والمبادرات الخضراء عبر أعمالها لتحقيق هدفها الاستراتيجي. وشملت أحدث المبادرات الرئيسية استمرار الاستثمار الكبير في البنية التحتية وحلول الدعم الأرضي الخضراء وتحسين العمليات.

وحصلت «دناتا» مؤخراً على شهادة الإدارة البيئية IEnvA من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا)، وذلك تقديراً لالتزامها الراسخ بالاستدامة عبر محفظتها المتنوعة في دولة الإمارات.

وتلعب «دناتا»، منذ تأسيسها في عام 1959، دوراً مهماً في صناعة الطيران في دولة الإمارات. ويعمل لدى مجموعة دناتا حالياً أكثر من 23 ألف موظف في الدولة، حيث تقدم خدمات ذات مستوى عالمي لأكثر من 190 شركة طيران لنقل الركاب والبضائع.

ورسخت «دناتا» مكانة رفيعة عالمياً كشركة رائدة في تقديم خدمات الطيران والسفر، وتقدم خدمات عالية الجودة في المناولة الأرضية والبضائع والسفر والتموين والتجزئة في أكثر من 38 دولة عبر القارات الست. وخلال السنة المالية 2022/ 2023، تعاملت فرق «دناتا» مع أكثر من 710 آلاف رحلة طيران، و2.7 مليون طن من البضائع، وحمّلت 111.4 مليون وجبة، وسجلت صفقات إجمالية لخدمات السفر TTV بقيمة 1.9 مليار دولار.

وتنظم جوائز أفياتور الشرق الأوسط مجموعة ITP الإعلامية، ناشر مجلة «أفياتور ميدل إيست»، المعروفة سابقاً باسم «أفييشن بيزنس ميدل إيست Aviation Business Middle East»، وذلك لتكريم القيادة والتميز في الأعمال والابتكار عبر صناعة الطيران الإقليمية.

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