حملات لدائرة الاقتصاد والسياحة لاجتذاب المزيد من السياح الباكستانيين

المصدر: دبي - البيان

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تسعى دبي، ممثلة في دائرة الاقتصاد والسياحة، إلى استقبال مزيد من السياح الباكستانيين خلال 2024، بخطط طموحة، وحملات مخصصة، بالإضافة إلى عقد ورش عمل متعددة، تماشياً مع أجندة دبي الاقتصادية D33. وتعمل دائرة الاقتصاد والسياحة على تعزيز رؤية دبي الاقتصادية ومكانتها كواحدة من أفضل ثلاث مدن عالمية للأعمال والترفيه والسياحة.

وتعتبر باكستان حالياً بين أفضل 10 أسواق مصدرة للسياح إلى دبي، حيث استقبلت الإمارة نحو 254 ألف زائر باكستاني منذ يناير إلى أكتوبر 2023، ضمن استقبال الإمارة لنحو 13.9 مليون سائح دولي خلال الفترة ذاتها، متجاوزة أعداد ما قبل جائحة كورونا والتي قدرت بـ 13.5 مليون زائر للفترة نفسها خلال 2019.

وعقدت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، عدداً من ورش العمل الترويجية لمنظمي الرحلات السياحية في مدن رئيسية داخل باكستان مثل: إسلام آباد، وفيصل آباد، وسيالكوت، ما يؤكد على تعزيز إقامة الاتصالات المتبادلة مع قادة قطاع السفر في باكستان.

وأطلقت دائرة السياحة والاقتصاد حملة «تشالو دبي»، لتوسيع جهودها في السوق الباكستاني، خلال 2023، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي لدى الجمهور الباكستاني بعروض دبي المتنوعة في الترفيه والطهي. وبثت الدائرة مقطع فيديو حصرياً للحملة باللغة الأوردية، مما فتح آفاقاً جديدة، لاستهداف السوق الباكستاني بشكل مباشر، وعرض مقطع الفيديو تجارب دبي الفريدة، وتكاليف السفر المنخفضة التي تتمتع بها.

تجربة غامرة

وعقب بدر علي حبيب مدير تسويق العمليات الدولية لجنوب آسيا في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عبر تسليطه الضوء على أهمية ورش العمل، مشدداً على أن دبي لم تعد مجرد وجهة سياحية فقط؛ بل إنها أصبحت تجربة غامرة مصممة خصيصاً لتناسب التفضيلات الفردية للسائحين المختلفة».

وتعتبر ورش العمل التي أقامتها الدائرة، أول حدث يتم تنظيمه في السوق الباكستاني تحديداً في سيالكوت وفيصل آباد، مما يؤكد اهتمام دبي بهذه المدن نظراً لارتباطها المباشر بها.

رحلات مباشرة

وهناك حاليا 8 رحلات مباشرة من مدن بباكستان إلى دبي مباشرة: كراتشي، ولاهور، إسلام آباد، وفيصل آباد، وكويتا، وملتان، وسيالكوت، ويعد هذا الاتصال المباشر شهادة على التزام دبي بتسهيل السفر المريح للزوار الباكستانيين. وتستهدف الدائرة ي موسم الزفاف في باكستان، كجزء من استراتيجيتها، لاستهداف الأزواج ممن يقضون شهر العسل حتى الربع الأول 2024.

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