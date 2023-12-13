فلاي دبي تتوج بجائزة "شركة طيران العام" ضمن جوائز أفياتور الشرق الأوسط

المصدر: البيان

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فازت فلاي دبي بجائزة "شركة طيران العام" ضمن حفل توزيع جوائز أفياتور ميدل إيست، المعروفة سابقاً باسم جوائز أعمال الطيران في الشرق الأوسط.

وتسلم دانييل كريسون، نائب الرئيس الأول للعمليات الجوية في فلاي دبي، الجائزة نيابة عن الناقلة خلال حفل أقيم أمس في دبي. وحضر الحدث ممثلون عن صناعة السفر والطيران.

وتكرم هذه الجائزة، التي تم التصويت عليها من قبل خبراء الصناعة شركات الطيران التي تظهر التزامًا كبيرا برضا الركاب والسلامة والابتكار والتميز التشغيلي في المنطقة. وجاء تكريم فلاي دبي لتبنيها معايير عالية في الصناعة من خلال توفير تجارب سفر استثنائية وعمليات فعالة، فضلاً عن المساهمة في تعزيز حركة النقل الجوي في الشرق الأوسط والتنمية الاقتصادية في المنطقة.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، تعليقا على الفوز بهذه الجائزة: "نحن فخورون بالفوز بجائزة "شركة طيران العام" في حفل افياتور ميدل إيست. هذه الجائزة تعكس التزامنا بجعل السفر أكثر سهولة في جميع أنحاء المنطقة، وتوفير المنتج المناسب في الوقت المناسب وتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للطيران. وهي أيضا اعتراف بجهود كل العاملين في فلاي دبي وحرصهم لضمان استمرارنا في تجاوز توقعات مسافرينا وشركائنا الاستراتيجيين على الثقة التي منحونا اياها."

ومنذ بداية عام 2023، أضافت فلاي دبي أكثر من 20 وجهة إلى شبكتها المتنامية مع إطلاق رحلاتها إلى كرابي وباتايا في تايلاند، وميلانو-بيرغامو في إيطاليا، والقاهرة في مصر، وبوزنان في بولندا، ومن المقرر أن تبدأ الشركة رحلاتها الى كل من مومباسا في كينيا اعتبارًا من 17 يناير 2024 ولانكاوي وبينانغ في ماليزيا اعتبارًا من 10 فبراير.

وتضم شبكة فلاي دبي اليوم أكثر من 120 وجهة في 54 دولة يخدمها أسطول حديث وفاعل يضم 84 طائرة من طراز بوينغ 737. وستواصل الناقلة استلام المزيد من الطائرات مع تنامي شبكة وجهاتها وتعزيز كوادرها العاملة مع استمرار حملات التوظيف لجذب أفضل المواهب.

وخلال معرض دبي للطيران هذا العام، أعلنت فلاي دبي عن طلبية تاريخية لشراء 30 طائرة بوينغ 787 دريملاينر، فضلا عن اجهزة محاكاة الطيران الكامل ومرافق التدريب، والاعلان عن منشأة اصلاح وصيانة الطائرة لخدمة توسعاتها وعمليات النمو المستمرة فيها. كما حصلت الناقلة في وقت سابق من هذا العام على تصنيف "أربع نجوم لشركات الطيران الرئيسية" لأول مرة من قبل رابطة تجربة مسافري الطيران (أبيكس).

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