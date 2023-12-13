«مطارات أبوظبي» توقع مذكرة تفاهم مع هيئة مطار شنغهاي

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت «مطارات أبوظبي» عن توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة مطار شنغهاي «AVINEX»، للاستفادة من الفرص المتاحة للجانبين والتعاون ضمن قطاع الطيران.

وقالت إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المؤقت لـ«مطارات أبوظبي»: «يسرنا أن نوقع هذه الاتفاقية مع هيئة مطار شنغهاي AVINEX، بعد فترة وجيزة من افتتاحنا مبنى المسافرين A الجديد في مطار أبوظبي الدولي، وإننا ندرك تماماً أهمية الحفاظ على قنوات مفتوحة ومستمرة لتبادل المعرفة والخبرات، والتي تسهم في التنمية الفعالة والمستدامة والاقتصادية للمطارين».

وتهدف مذكرة التفاهم إلى الاستفادة من خبرات الطرفين الواسعة في قطاع السفر، بما في ذلك المعرفة المتخصصة والعمليات التشغيلية والتسويق، لتعزيز سبل التعاون وإطلاق المبادرات في مجالات شتى مثل تطوير خدمات المسافرين والشحن.

وقال فان شين، الرئيس التنفيذي لهيئة مطار شنغهاي AVINEX: «يسعدنا أن نتعاون مع «مطارات أبوظبي»، لنسهم معاً في تعزيز أوجه التآزر بين شبكة خطوط المطارين، وتمكين المسافرين من الوصول إلى وجهاتهم المنشودة والارتقاء بالعمليات التشغيلية بفعالية، فضلاً عن دفع عجلة النمو في حركة المسافرين والشحن بينما تستأنف مطارات شنغهاي رحلاتها الدولية بطاقتها الكاملة. ويسرنا كذلك انطلاق عمليات مبنى المسافرين A الجديد في مطار أبوظبي الدولي، في خطوة تعزز أسس التعاون في ما بيننا».

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