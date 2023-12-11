انطلاق أولى رحلات «العربية أبوظبي» إلى العاصمة السريلانكية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «العربية أبوظبي» تسيير أولى رحلاتها المباشرة إلى مطار باندارانيك الدولي بمدينة كولومبو، لتربط عاصمتي الإمارات وسريلانكا بمعدل 3 رحلات أسبوعية الأربعاء والجمعة والأحد.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: يسعدنا في «العربية أبوظبي» إطلاق أول رحلة لنا من أبوظبي إلى كولومبو، وبينما قمنا مؤخراً بنقل عملياتنا التشغيلية إلى مبنى المسافرين «A» لمطار أبوظبي الدولي المجهز بأحدث التقنيات المتقدمة، فإن تدشين رحلات الوجهة الجديدة تعكس التزامنا بتوفير خدمات سلسة للمسافرين، وتعزيز قطاعي السفر والسياحة في كلا البلدين.

وتستمر «العربية أبوظبي» في تعزيز ربط العاصمة الإماراتية بالعالم، حيث توفر رحلات مباشرة إلى 28 وجهة عبر أسطول يضم 10 طائرات إيرباص A320 مباشرة من المبنى A في مطار أبوظبي الدولي، وتشغل «العربية أبوظبي» أحدث الطائرات ذات الممر الواحد، وأكثرها مبيعاً في العالم، وتم تجهيز الطائرة أيضاً بخدمة «سكاي تايم»، وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة، تتيح للمسافرين مشاهدة طيف واسع من المحتوى الترفيهي مباشرة عبر أجهزتهم الذكية، ويمكن للمسافرين كذلك الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأطباق الشهية والوجبات الخفيفة بأسعار معقولة مع خدمة «سكاي كافيه»، وسيتسنى للمسافرين أيضاً كسب وتحويل والاستفادة من نقاط الولاء، من خلال برنامج الولاء المبتكر والسخي «Air Rewards».

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