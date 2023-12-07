شراكة بين «دناتا» و«باتيك إير» لتعزيز السفر بين الإمارات وماليزيا

المصدر: دبي - البيان

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أبرمت «دناتا»، الشركة العالمية المتخصصة في خدمات الطيران والسفر، شراكة مع «باتيك إير»، لدعم الخط الجديد الذي أطلقته الناقلة الماليزية بين دبي وكوالالمبور.

وكانت «باتيك إير»، التي كان اسمها سابقاً «ماليندو إير»، قد أطلقت في نوفمبر 2023، خدمة بمعدل أربع رحلات أسبوعياً بين دبي والعاصمة الماليزية. وشكلت هذه الخدمة الخط الثاني للناقلة في الشرق الأوسط هذا العام، بعد إطلاقها رحلات جوية بين جدة وكوالالمبور في أغسطس الماضي.

وسوف تعمل «دناتا لخدمات التمثيل» كوكيل عموم مبيعات GSA للناقلة الماليزية في الإمارات. وتوفر مجموعة كاملة من خدمات السفر والبنية التحتية المحلية لدعم المبيعات والتسويق والتوزيع.

وتقدم «باتيك إير» عروضاً سعرية جذابة للمسافرين من دولة الإمارات، تبدأ من 1299 درهماً للسفر في الدرجة السياحية، و3499 درهماً للسفر في درجة الأعمال.

وقال سايمون وودفورد، نائب رئيس «مجموعة دناتا للسفريات» للخدمات الجوية العالمية: «أحدثت إعادة فتح وجهات آسيوية طلباً متنامياً على السفر، مع تزايد أعداد الأشخاص الذين يسعون لاستكشاف المناظر الطبيعية والثقافات المتنوعة في القارة. وفي ماليزيا، تحظى مدينة كوالالمبور والسواحل الجميلة، بما في ذلك لانكاوي، بشعبية متزايدة. ويسعدنا أن ندعم باتيك إير وتوفير مزيد من الخيارات للسفر بين الإمارات وماليزيا».

وأكد المدير الاستراتيجي لمجموعة «باتيك إير» داتوك تشاندران راما موثي، أن ماليزيا أصبحت تكتسب زخماً سريعاً كوجهة نابضة بالحياة، وذلك بفضل جمالها الطبيعي، وثرائها الثقافي، وكرم ضيافتها الدافئة، مع أهمية متزايدة للشراكات التجارية والعلاقات الثقافية. وقال: «مع إطلاق رحلاتنا المباشرة من دبي إلى كوالالمبور، أصبح الوصول أسهل للمسافرين الآن من أي وقت مضى وبأسعار معقولة لاستكشاف البلاد، سواء لقضاء إجازة عائلية ممتعة، أم رحلة عمل مهمة».

وتغادر رحلة «باتيك إير» OD714 مطار دبي الدولي في الساعة 4:05 صباح أيام الاثنين والثلاثاء والخميس والسبت، وتصل إلى كوالالمبور في الساعة 3:35 عصراً (بالتوقيت المحلي). أما رحلة العودة، OD713، فتغادر كوالالمبور أيام الاثنين والأربعاء والجمعة والأحد، في الساعة 11:05 ليلاً (بالتوقيت المحلي) وتصل إلى مطار دبي الدولي في الساعة 2:25 صباحاً.

وتخدم الناقلة رحلاتها بين دبي وكوالالمبور بطائرة بوينج 737-8 جديدة توفر 12 مقعداً في درجة الأعمال و150 مقعداً في الدرجة السياحية. وتتوفر الوجبات والمشروبات للبيع على جميع رحلات «باتيك إير»، التي تقدم أيضاً مجموعة مختارة من الوجبات التي يمكن طلبها مسبقاً والأمتعة الإضافية بأسعار مخفضة.

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