«مطارات أبوظبي» تخطط لتطوير المنطقة الحرة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «مطارات أبوظبي»، أمس، عن خطط جديدة لتطوير المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي، ويتضمن برنامج التطوير إنشاء مجموعة من الوحدات الصناعية الخفيفة، التي لا تزال حالياً في مرحلة التخطيط الرئيسة.

وكشفت «مطارات أبوظبي» عن نيتها بتشييد هذه الوحدات الصناعية الخفيفة، ضمن مساحة تبلغ 200 ألف قدم مربعة، وذلك في إطار المرحلة الثانية للتوسع في المجمع اللوجستي، الذي يقع في الجانب الجنوبي بالقرب من مبنى الشحن.

وتهدف هذه الخطوة إلى تلبية الطلب المتزايد للشركات الصغيرة والمتوسطة على الوحدات الصناعية الخفيفة، التي توفر خيارات مرنة ومنخفضة التكلفة قابلة للتطوير، بما يلبي متطلبات النمو والتوسع لعملاء/ المستأجرين في المنطقة الحرة. وتعتبر هذه الوحدات الخيار المثالي لشركات التجميع والصناعات الخفيفة، ووكالات الشحن وشركات الخدمات اللوجستية، وخدمات التكنولوجيا والمستهلكين والبيع بالتجزئة، وخدمات الدعم في المطار.

وقالت مورين بانرمان، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «مطارات أبوظبي»: «تشهد المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي مرحلة تنموية واعدة، بالتزامن مع تطوير خدماتها المرتبطة بقطاع البيع بالتجزئة والعقارات والخدمات اللوجستية، وتدير المنطقة الحرة اليوم أكثر من 100 وحدة صناعية، وما يزيد على 1,000 وحدة عقارية موزعة على ثلاث مناطق حرة ومطارات».

وتعتزم المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي، بعد حصولها على الاعتمادات اللازمة لخطتها الرئيسية، ترسية مشروع بناء الوحدات الصناعية الخفيفة في عام 2024 مع إقرار فترة بناء تتراوح بين 12 و18 شهراً.

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