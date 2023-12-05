طيران الإمارات تلغى 4 رحلات إلى ميونيخ اليوم

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت طيران الإمارات إلغاء 4 رحلات جوية اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر من وإلى مطار ميونيخ جنوب ألمانيا نظراً للظروف الجوية القاسية المستمرة، وقالت الناقلة في بيان على موقعها الرسمي: «نحن نراقب الوضع عن كثب، ونهدف إلى إعطاء المسافرين إشعارات قدر الإمكان في حال وجود أي تغيرات أخرى في رحلاتنا».

واطلعت الناقلة الركاب اوالعملاؤء المتأثرين بهذا القرار أنه يجب عليهم الاتصال بوكلاء السفر الذين حجزوا معهم للحصول على ترتيبات سفر بديلة.

وأضافت الناقلة: «أنه يمكن للعملاء الذين حجزوا مباشرة مع طيران الإمارات الاتصال بمكتبهم المحلي لمعرفة خيارات إعادة الحجز، موجهة الاعتذار لعملائها عن أي إزعاج قد يكون هذا الأمر تسبب به».

وكانت الأمطار المتجمدة والطقس البارد الذي ضرب ألمانيا تسبب في وقوع حوادث مرورية أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص اليوم الثلاثاء بينما أوقف مطار ميونيخ الرحلات الجوية مؤقتا.

وفي ميونيخ، تم إلغاء أو تأجيل جميع الرحلات الجوية، مع تحذير المطار من أن العديد من الرحلات الجوية المقررة في وقت لاحق من اليوم قد تتأثر أيضا بالأحوال الجوية القاسية.

وكان المطار، ثاني أكبر مطار في ألمانيا، قد أعلن إغلاقه مؤقتا مساء الاثنين نتيجة لتوقعات الطقس ليوم "الثلاثاء".

كما توقفت الرحلات الجوية في مطار ميونيخ يوم السبت بعد تساقط الثلوج بكثافة في المدينة وفي ولاية بافاريا بجنوب ألمانيا.

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