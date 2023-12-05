27 ألف رحلة عبر مطارات الدولة في أكتوبر

المصدر: (دبي - لؤي عبدالله)

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نجحت المطارات الإماراتية في تسجيل مستويات نمو قياسية خلال أكتوبر الماضي، بدعم من نشاط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية، حيث لامس عددالرحلات 27 ألف رحلة.

وبحسب بيانات مؤسسة «أو إيه جي» الدولية، بلغ عدد الرحلات الجوية، عبر مطارات الدولة، خلال أكتوبر ، نحو 26.96 ألف رحلة، مقارنة مع 22.46 ألف، خلال الفترة نفسها من 2022 بنمو 20 %.

وسجل مطار دبي 17.25 ألف رحلة في أكتوبر بنمو 16.23 % مقابل 14.84 ألف رحلة في نفس الشهر من 2022 مستحوذاً على 64 % من إجمالي الرحلات عبر مطارات الدولة، وحافظ مطار دبي على صدارته العالمية في حجم السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية خلال أكتوبر والذي بلغ نحو 4.9 ملايين مقعد بنمو 4.5 % مقارنة مع سبتمبر ويرجع ارتفاع الرحلات عبر مطارات الدولة بدعم توسع الناقلات الوطنية ووصولها إلى وجهات جديدة.

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