27.6 % نمو رحلات «فلاي دبي» إلى 90 ألفاً

المصدر: دبي ـ لؤي عبدالله

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شغّلت «فلاي دبي» أكثر من 90 ألف رحلة إلى نحو 120 وجهة حول العالم، خلال أول 10 أشهر من العام الجاري مقارنة بـ70.68 ألف رحلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو 27.57 %، بحسب بيانات أصدرتها مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وأظهرت البيانات أن الرحلات المجدولة لشركة «فلاي دبي» من يناير حتى نهاية أكتوبر بلغت 90.17 ألف رحلة موزعة بين 9256 رحلة خلال أكتوبر و9149 رحلة في سبتمبر، و9891 رحلة في أغسطس، و9747 رحلة في يوليو، و8743 في يونيو، و8737 رحلة في مايو، و8674 في أبريل، و9083 رحلة في مارس، و8056 في فبراير، و8836 رحلة في يناير

ونقلت فلاي دبي خلال فصل الصيف أكثر من 4 ملايين مسافر، بنمو وصل إلى 30 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وسط زيادة قدرها 22 % في عدد الرحلات التي قامت الشركة بتشغيلها، إذ شغلت خلال الصيف أكثر من 32,400 رحلة، وبلغت نسبة إشغال المقاعد 75 %.

ويضم أسطول «فلاي دبي» نحو 80 طائرة حديثة تخدم أكثر من 120 وجهة في 52 دولة في أفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى ودول التعاون والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية، وتشغل رحلاتها إلى 85 وجهة من المبنى رقم 2 و33 وجهة من المبنى رقم 3 في مطار دبي الدولي.

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