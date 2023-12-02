عاصفة ثلجية تتسبب في توقف مطار ميونخ وتثير فوضى في السفر بالمنطقة

المصدر: عواصم – د ب ا

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علق مطار ميونيخ جميع الرحلات الجوية اليوم السبت بعد عاصفة شتوية أسقطت الثلوج على جنوب ألمانيا وأجزاء من النمسا وسويسرا، مما أثر على السفر عبر المنطقة.

وقال متحدث باسم مطار ميونخ، جنوبي ألمانيا، إنه من المتوقع تعليق حركة الطيران بالمطار، اليوم السبت، بسبب تساقط الثلوج بكثافة.

وأضاف المتحدث، صباح السبت، إن الخدمات الخاصة بإزالة الثلوج، تعمل على استعادة العمليات الآمنة.

وكان الطقس الشتوي القارص، قد أدى بالفعل إلى عرقلة خدمات السكك الحديدية بشدة في ولاية «بافاريا» جنوب ألمانيا، حيث توقفت محطة السكك الحديدية الرئيسية، في العاصمة ميونخ، بشكل فعلي.

وتم إلغاء خدمات المسافات الطويلة، حالياً، وتضررت بشدة الخدمات الإقليمية، حسب متحدثة باسم الشركة المشغلة للسكك الحديدية.

ومن جهة لأخرى شهدت المملكة المتحدة صدور تحذيرات طقس متفرقة بشأن الجليد والثلوج عبر البلاد، فيما تراجعت درجات الحرارة تحت الصفر بعد منتصف الليل.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية «بي آيه ميديا» أن هيئة الأرصاد الجوية أصدرت تحذيرات باللون الأصفر صباح اليوم السبت، للساحل الشمالي وجنوب غرب إسكتلندا وكذلك لجنوب غرب إنجلترا وساحلها الشرقي.

وحذر خبراء الأرصاد من أن الأحوال الجوية الثلجية قد تؤثر على بعض الطرقات والسكك الحديد، بينما هناك خطر متزايد للإصابة من الأسطح الثلجية.

ووصلت درجة الحرارة لسالب عشر درجات مئوية في بعض الأماكن بعد منتصف الليل، فيما وصلت درجات الحرارة في تولوش بريدج واسكدالمور بإسكتلندا لسالب ثماني درجات مئوية.

ومن المتوقع أن تواصل درجات الحرارة التراجع على مدار مطلع الأسبوع، فيما تم إلغاء العديد من الفعاليات الرياضية وسط هطول الثلوج والصقيع.

وقالت الخبيرة بهيئة الأرصاد الجوية، آني شاتلورث، إن درجات الحرارة سوف تصل إلى سالب ثلاث أو سالب أربع درجات مئوية في كثير من البلدات والمدن اليوم السبت.

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