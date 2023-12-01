طيران أبوظبي و«ليوناردو» تنفذان أول رحلة لمروحية باستخدام وقود مستدام

المصدر: أبوظبي – وام

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سيّرت «طيران أبوظبي» بالتعاون مع شركة «ليوناردو» للمروحيات أول رحلة من نوعها في الخليج والشرق الأوسط لمروحية باستخدام الوقود المستدام.

وحملت المروحية، وهي من طراز «AW139»، كبار المسؤولين في قطاع الصناعة والطاقة والبنية التحتية في مجتمع المروحيات. وتُظهر هذه المبادرات والإنجازات قدرة والتزام طيران أبوظبي مع شريكها «ليوناردو» الفعال في الحد من الأثر الذي يتركه الطيران على انبعاثات الكربون العالمية.

وأكد نادر أحمد الحمادي، رئيس مجلس إدارة طيران أبوظبي، الحرص على التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بهدف تسريع إزالة الكربون من قطاع الطيران، والإسهام في تحقيق مستهدفات الدولة في الحياد المناخي، وتعزيز كفاءة استهلاك الوقود والحفاظ عليه.

وقال: «نؤكد التزام طيران أبوظبي بدعم جهود دولة الإمارات في قطاع الطيران لضمان استمرارية النمو المستدام واعتمادها في جميع أنشطة الطيران مستقبلاً».

من جهته قال جيان بييوو كوتيلو، المدير التنفيذي لشركة «ليوناردو» للمروحيات: «أظهرنا ما يمكن تحقيقه في الفترات القصيرة والطويلة لدعم متطلبات الاستدامة في الطيران بشكل ملموس.

لقد فعلنا ذلك بمروحية «AW139» ذات المستوى العالمي، ما يثبت أنه بإمكان هذه التكنولوجيا تقديم فوائد حقيقية على نطاق واسع في المناطق المختلفة ولجميع المهام»، وأكد التزام الشركة بالتعاون مع السلطات وقادة صناع الطاقة ومقدمي خدمات المروحيات لتشجيع استخدام وقود الطيران المستدام للحفاظ على تقليل انبعاثات الكربون.

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