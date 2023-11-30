«الاتحاد للطيران» تشغل العملاقة A380 إلى نيويورك في أبريل

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت الاتحاد للطيران، عن تشغيل طائرة الإيرباص العملاقة A380 إلى نيويورك ابتداءً من 22 أبريل 2024.

وقال أنتونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: «متحمسون لبدء تشغيل طائرتنا الرائعة إيرباص A380 عبر المحيط الأطلسي، ونعلم أن ضيوفنا يحبون تجربة السفر على متنها، سواء كانوا يسافرون في الدرجة الاقتصادية، أو درجة الأعمال، أو الدرجة الأولى، أو على مقصورة الإيوان المكونة من ثلاث غرف، فإنهم سيستمتعون بخدمة عالية المستوى من أفراد طاقمنا المتفاني، وسيضمنون وصولهم إلى المدينة التي لا تنام وهم يشعرون بالانتعاش والراحة، ونحن نعلم أن هذه الخدمة مهمة لجميع ضيوفنا من حيث التوقيت وسلاسة تجربة السفر، وبالأخص المسافرين في رحلة عمل».

وسيتم تشغيل الطائرة العملاقة، على إحدى الرحلتين اليوميتين للاتحاد للطيران إلى نيويورك، وبذلك تصبح الولايات المتحدة، الوجهة الثانية بعد لندن التي سيستمتع الضيوف إليها بتجربة الـA380 الرائعة منذ أن أعادت الاتحاد طائرتها العملاقة إلى السماء.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز