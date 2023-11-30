مطارات دبي تُعيد استخدام 60 % من المخلّفات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مطارات دبي، الجهة المشغلة لمطار دبي الدولي، ومطار دبي ورلد سنترال، نجاحها في تخفيض كمية المخلفات عن طريق معالجة وإعادة استخدام ما نسبته 60 % منها، وذلك في إطار التزامها بتطبيق ممارسات الاستدامة، والحد من البصمة الكربونية لعملياتها التشغيلية.

وفي إطار هذه المبادرة، تم وضع خطة مبتكرة ليتم تحويل أكثر من 2.000 طن من مخلفات الطعام إلى سماد عضوي، إذ يتم جمع هذه المخلفات من جميع منافذ الأطعمة والمشروبات والصالات والفنادق ضمن مباني المسافرين في مطار دبي الدولي DXB.

وتم إطلاق المبادرة بالتعاون مع مجموعة بيئة، لإدارة النفايات في الشارقة، حيث تم تنفيذها على ثلاث مراحل، وشملت توزيع صناديق مخلفات الطعام، وتقديم تدريب شامل للمعنيين. ونجحت المبادرة في معالجة أكثر من 400 طن من مخلفات الطعام سنوياً منذ إطلاقها.

وقال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: «تلعب إدارة المخلفات دوراً كبيراً في التخفيف من الآثار البيئية وتقليل بصمتنا الكربونية، وجاء نجاح هذه المبادرة بمعالجة وإعادة استخدام 60 % من مخلفات الطعام نتيجة التعاون الوثيق مع شركائنا في مطار دبي الدولي، والتزامنا الراسخ بالممارسات المستدامة التي تسهم في دعم مستهدفات الدولة نحو الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول العام 2050، وسنواصل التزامنا بتعزيز جهودنا لتحقيق مستقبل أفضل».

وتشمل مبادرة إعادة تدوير المخلفات في مطارات دبي، عملية فصل المواد القابلة لإعادة التدوير، وتحويل المواد العضوية إلى سماد عضوي، والتعاون الوثيق مع الشركاء الرئيسيين مثل فندق DXB، وصالات الضيوف، والشركاء التجاريين الرئيسيين في مجال الأطعمة والمشروبات وغيرها، بهدف ضمان إدارة فاعلة للمخلفات وعلى أعلى المستويات.

كما تتضمن المبادرة، تجميع زيت الطهي المستخدم في منافذ المأكولات والمشروبات بالمطارات بنسبة 100 % لتحويله إلى وقود حيوي.

بدوره، قال رافائيل لوبيز، الرئيس التنفيذي لشركة «تنظيف»، ذراع جمع النفايات وتنظيف الشوارع التابعة لمجموعة «بيئة»: «نهنئ مطارات دبي على نجاحها في خفض كمية المخلفات بنسبة 60 %، حيث يعد هذا الأمر بمثابة إنجاز كبير للمطار الدولي الأكثر ازدحاماً في العالم، تهدف مجموعة بيئة إلى توفير حلول تسهم في الحد من النفايات والانبعاثات، من خلال تطوير البنى التحتية وخدمات جمع النفايات المستدامة، لذلك نتطلع إلى مواصلة التعاون المشترك لتحويل تحدي المخلفات إلى فرص لضمان مستقبل مستدام».

وتعمل مطارات دبي، على إدارة النفايات التي تستخرج من عمليات الشركاء العاملة في المطار، بما فيها نفايات مقصورة الطائرات بنسبة 37 %، والنفايات الصلبة التي تجمع من جميع أنحاء الردهات ومباني المطار بنسبة 55 %، ما يشكل 92 % من إجمالي النفايات المستخرجة يومياً.

وأسهمت خطة تدوير النفايات في عمليات المطار فى توفير 38 % من التكاليف التشغيلية الشهرية من خلال القيمة المستردة من المواد المعاد تدويرها.

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