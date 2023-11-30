9 فنادق «أيقونية» جديدة في دبي خلال 2024

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تواصل دبي إثراء المشهد السياحي خلال العام الجديد، إذ تستعد لافتتاح 9 فنادق «أيقونية» جديدة، تدعم مكانتها البارزة عالمياً، منها أطول فندق في العالم «سييل»، بارتفاع 365 متراً، وفندق جميرا مرسى العرب، الذي بيعت فيه أغلى شقة فندقية بـ 420 مليون درهم، فضلاً عن التحفة المعمارية «فندق ون آند أونلي ون زعبيل»، والأيقونة المعمارية «فندق لانا»، وفندق سيرو دبي، وفندق فايف لوكس، وغيرها من الفنادق الأخرى التي نستعرضها في التقرير التالي:

1 فندق جميرا مرسى العرب، والذي يقع على شاطئ جميرا، وسيتم افتتاحه في الربع الأول من العام 2024، وسيشتمل على 386 غرفة وجناحاً، ومنتجعاً صحياً من 3 طوابق.

2 فندق ون آند أونلي ون زعبيل، والذي سيقع في وسط دبي، وسيتم افتتاحه في يناير 2024، وسيشتمل على 229 غرفة وجناحاً.

3 فندق لانا: والذي يقع في واجهة دبي البحرية، وسيتم افتتاحه في فبراير 2024، وسيضم 225 غرفة ضيوف فائقة الفخامة، وحوض سباحة على السطح.

4 فندق سيرو دبي: والذي يفتح أبوابه في فبراير 2024، وسيكون الفندق الأول من نوعه الذي يسلط الضوء على اللياقة البدنية والتعافي، إذ يقدّم برامج وعلاجات مخصصة، من خلال 5 ركائز للتعافي واللياقة البدنية.

5 فندق فايف لوكس، والذي يفتتح أيضاً خلال الربع الأول من العام الجديد، ويقع في جميرا بيتش ريزيدنس، وسيشتمل على 222 غرفة وجناحاً فاخراً، و277 مسكناً فخماً.

6 ماما شيلتر دبي: يبدأ في استقبال زواره أيضاً خلال العام 2024، لكن لم تحدد المجموعة وقتاً محدداً، وسيقع في الخليج التجاري، وسيشتمل على 197 غرفة، ومطعمين، و4 حمامات سباحة وسينما.

7 فندق ماندارين أورينتال، والذي يقع في برج الوصل، ومن المزمع افتتاحه أواخر 2024، ويشبه ناطحات السحاب، حيث يتكون من 64 طابقاً، و257 غرفة.

8 فندق سيكس سينسيز رزيدنسز، والمزمع افتتاحه خلال 2024 أيضاً، ويقع في نخلة جميرا، وسيتكون من 60 غرفة، و162 وحدة فاخرة، بالإضافة لمجموعة من المطاعم.

9 فندق سييل، والمزمع افتتاحه خلال العام 2024، وهو مشروع ضخم، من المتوقع أن يصبح أطول فندق في العالم بمجرد اكتماله، إذ يبلغ ارتفاعه 365 متراً، وسيتألف من 1209 أجنحة فاخرة وشقة فندقية موزعة على 82 طابقاً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز