22 مليون مسافر متوقع عبر مطار أبوظبي بنهاية 2023

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقعت إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المؤقت لـ«مطارات أبوظبي»، استقبال نحو 2.3 مليون مسافر، خلال شهر ديسمبر المقبل في مبنى المسافرين «A» الجديد، مشيرة إلى أن مطار أبوظبي الدولي يتوقع استقبال أكثر من 22 مليون مسافر بنهاية عام 2023.

وأوضحت- في تصريحات خلال جولة للإعلاميين بمبنى المسافرين الجديد في مطار أبوظبي الدولي- أن أعداد المسافرين شهدت نمواً بنسبة 49%، منذ بداية أكتوبر الماضي وحتى الآن مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مشيرة إلى أن موسم الشتاء الحالي والقادم يشهدان نحو 410 رحلات يومياً، فيما شهد موسم الصيف الماضي نحو 340 رحلة يومياً، بزيادة أكثر من 20% بين الموسمين.

وأضافت أنه تم افتتاح المبنى الجديد بالتزامن مع الموسم السياحي، مشيرة إلى استقبال نحو 81 ألف مسافر، خلال أحد أيام سباقات فورمولا 1، وأوضحت أن 5 شركات طيران جديدة بدأت تسيير رحلاتها إلى مطار أبوظبي، ليصل عدد الشركات التي تسير رحلاتها إلى المطار الجديد لـ 28 شركة.

وذكرت أن مساحة مبنى المسافرين «A» الجديد تبلغ 742 ألف متر مربع، مما يجعله واحداً من أكبر مباني المطارات في العالم، حيث يمكنه خدمة ما يصل إلى 45 مليون مسافر سنوياً، والتعامل مع 11 ألف مسافر في الساعة، بالإضافة إلى ربط المسافرين بأكثر من 117 وجهة رئيسية حول العالم، بالإضافة إلى القدرة على استقبال 79 طائرة في أي وقت محدد.

ولفتت إلى أن المبنى يعد الوحيد في العالم، الذي يستخدم تقنية التعرف على الوجه، من خلال 9 نقاط اتصال بيومترية، حيث تعمل هذه التقنية في مراحل مختلفة من الرحلة، بما في ذلك منطقة تسليم الحقائب الذاتية والخدمة الذاتية لتسليم الحقائب، وهو ما يسهم في تقليل وقت الانتظار للمسافرين بشكل كبير، وتابعت سورليني: إن المبنى الجديد قادر على إنجاز نحو 20000 عملية للحقائب في الساعة، ومتوسط انتظار للأمتعة يتراوح من 15 إلى 20 دقيقة، بالإضافة إلى زيادة عدد مواقف الطائرات إلى 79 موقفاً، منها 65 موقفاً متصلاً، و14 موقفاً غير متصل يربط الطائرات وبوابات الصعود.

وقال سليمان السكسك، الرئيس التنفيذي للبرامج لدى مطارات أبوظبي: إن المبني الجديد يضم فندقاً بسعة 138 غرفة، وسيتم افتتاحه رسمياً في الربع الأول من العام 2024.

وأكد السكسك أن مبنى المسافرين الجديد يضم 7540 لوحاً للطاقة الشمسية في مواقف السيارات، بهدف تظليل المركبات وتقليل انبعاثات الكربون، مشيراً إلى أن المبني يوفر ما يصل إلى 5300 طن من انبعاثات الكربون سنوياً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز