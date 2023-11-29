5 وجهات الأكثر شعبية للسفر في عطلة عيد الاتحاد

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت «دناتا للسفريات»، مع اقتراب عطلة عيد الاتحاد، عن الوجهات الأكثر شعبية لقضاء العطلات والتي تحظى بأكبر عدد حجوزات المسافرين في الدولة. وهذه الوجهات هي على الترتيب: تايلاند، جزر المالديف، تركيا، الولايات المتحدة الأمريكية، وأذربيجان.

وتستحوذ تايلاند، الوجهة الشعبية الأولى، على 15% من إجمالي حجوزات دناتا للسفريات لعطلة نهاية الأسبوع بمناسبة عيد الاتحاد. وتعد بانكوك وجزيرتا بوكيت وكرابي، على رأس قائمة المواقع المفضلة.

وارتفعت الحجوزات إلى أذربيجان، التي تعد وجهة جديدة في هذا الوقت من العام بنسبة 50% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتحظى العاصمة باكو بشعبية كبيرة في أوساط المسافرين من دولة الإمارات لقضاء عطلة في وجهة قريبة. كما تشهد الحجوزات إلى المملكة المتحدة وسويسرا وفرنسا والهند وسيشيل، نمواً ملحوظاً أيضاً.

وتستأثر الحجوزات الخاصة بالسفر الدولي بنسبة 80% من إجمالي حجوزات عطلة نهاية الأسبوع الطويلة، في حين تغطي نسبة الـ20% المتبقية الإقامات في الإمارات. ويتركز معظم حجوزات الإقامات المحلية في دبي، تليها أبوظبي ورأس الخيمة.

وقالت ميرة كتيت، رئيسة مبيعات البرامج السياحية في «دناتا للسفريات»: «يركز المسافرون على استكشاف مزيد من الوجهات في مختلف أرجاء العالم، بما في ذلك الأماكن الأقل شهرة والمواقع الجديدة عبر النقاط الساخنة الشهيرة، وإضافة إلى الوجهات الشهيرة في تايلند وجزر المالديف، شهدنا زيادة ملحوظة في السفر إلى أذربيجان على وجه الخصوص، ولا تزال شعبية تايلاند في الصدارة».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز