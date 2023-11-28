شراكة بين الاتحاد للطيران والخطوط الفرنسية

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مجموعة الخطوط الجوية الفرنسية - كيه إل إم، والاتحاد للطيران،عن شراكة جديدة بين برامج الولاء الخاصة بهما عقب مذكرة التفاهم الموقعة بينهما في سبتمبر 2023.

وكجزء من هذه الشراكة الجديدة، سيتمكن الآن أعضاء برنامج الولاء Flying Blue والخطوط الجوية الفرنسية - كيه إل إم إضافة إلى أعضاء برنامج ضيف الاتحاد، برنامج الولاء التابع للاتحاد للطيران، من كسب واستبدال الأميال لبرنامجي الولاء عند السفر إلى أي وجهة على شبكة وجهات كل من الخطوط الجوية الفرنسية أو كيه إل إم أو الاتحاد للطيران.

وسيتم الإعلان عن المزايا المتبادلة لأعضاء النخبة قريبًا. وبعد توقيع مذكرة التفاهم في وقت سابق من هذا العام، أصبح بإمكان عملاء الخطوط الجوية الفرنسية - كيه إل إم والاتحاد للطيران للسفر إلى الوجهات التي تشغل إليها كل من الشركتين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز