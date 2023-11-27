طيران الإمارات تشارك عملاءها الاحتفال بعيد الاتحاد الـ52 للدولة

المصدر: دبي - البيان

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تحيي طيران الإمارات عيد الاتحاد الثاني والخمسين لدولة الإمارات، وتشارك عملاءها على الأرض وفي الأجواء بهجة الاحتفال بهذه المناسبة.

وسوف تقدم تشكيلة من الحلويات على متن الطائرة، ومجموعة من الأطباق الإماراتية والعربية في قاعات طيران الإمارات بدبي، إضافة إلى توفير تسجيلات موسيقية وأفلام إماراتية في نظام المعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice.

وسوف يحصل عملاء طيران الإمارات في جميع الدرجات، المغادرون من دبي يوم الثاني من ديسمبر، على حلوى إماراتية في علبة هدايا صغيرة، بينما تتم إضاءة المقصورة الداخلية للطائرة بألوان علم دولة الإمارات.

وسيستمتع ركاب الدرجتين الأولى والأعمال بكعكة التمر مع كريمة فانيليا وكعكة الزعفران، في حين سيحصل عملاء الدرجتين السياحية الممتازة والسياحية على كعكة صغيرة مع الزعفران والهيل وماء الورد.

وسيستمتع العملاء في قاعات طيران الإمارات لركاب الدرجة الأولى في دبي بطبق مجبوس الدجاج الإماراتي، وتليه تشكيلة من الحلويات ومن ذلك اللقيمات الإماراتية المقدمة مع دبس التمر وصلصة الفستق، مصحوبة بالقهوة.

وسيُقدّم في قاعات الأعمال طبق أوزي لحم الضأن بالطريقة الإماراتية، إضافة إلى مجبوس الدجاج الإماراتي، وتشكيلة من الحلويات وتارت القهوة بالشوكولاته، وسيستمتع العملاء في جميع القاعات أيضاً بنكهات الحلوى والقهوة العربية من عربة طيران الإمارات لآيس كريم المحضر محلياً.

وسيعرض نظام مع طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز عالمية مجموعة من الأفلام الإماراتية، تشمل: خورفكان، شبح، خلف أسوار الصمت، نحس إكس لارج، كيف تسموني عجيب؟، سفر اضطراري، شغالتنا أرجنتينية، المِعْرِس.

وفي البرامج التلفزيونية، يمكن للعملاء التعرف إلى «قصتي»، وهو مسلسل درامي وثائقي مستوحى من كتاب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، الذي يحمل الاسم ذاته، أو يمكن الاستمتاع بسلسلة «المتوصف»، أمثال من دولة الإمارات، أو «الكابوس» سلسلة عن الأساطير والفولكلور في دولة الإمارات.

وفي بودكاست يمكن الاستماع إلى «قصيد فزاع»، وهو سلسلة من القصائد كتبها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أو تشكيلة واسعة من الأغاني لفنانين إماراتيين، ومنهم حسين الجسمي وهزاع المنهالي وأحلام وعمر المرزوقي وبلقيس وعبدالمنعم العامري وفايز السعيد.



وسيعرض موقع التسوق على الطائرة EmiratesRED إصداراً محدوداً لساعة أنيقة بمناسبة عيد الاتحاد لدولة الإمارات العربية، وهي ذات لون أسود غير لامع مع عقارب باللونين الأخضر والأحمر، وشعار الساعة 12 باللون الأبيض، تمثيلاً لعلم الدولة، كما يتميز الجزء الخلفي من الساعة بعلم محفور ومطلي بالمينا، ويتوافر الطلب المسبق من EmiratesRED على معظم الرحلات الجوية، فيستطيع العملاء في مدة تتراوح من 21 يوماً إلى 40 ساعة قبل رحلاتهم، تصفح مجموعة واسعة من المنتجات الحصرية، بعضها غير متوافر على متن الطائرة.

ويتعين على المسافرين تقديم تفصيلات رحلاتهم عند تعبئة الطلب، حتى يقوم طاقم الخدمة بتسليم الطلبات مباشرة إلى مقاعدهم على متن الطائرة.

وفي متجر طيران الإمارات الرسمي، يمكن للعملاء شراء مجموعة من المنتجات الخاصة باليوم الوطني لدولة الإمارات، ومن ذلك قبعات بيضاء عليها تصميم بالخط العربي لعلم الدولة والأوشحة والدبابيس وسلاسل المفاتيح وغيرها.

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