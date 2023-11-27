«العربية للطيران» تطلق رحلات جديدة إلى بوكيت في تايلاند

المصدر: وام

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أعلنت "العربية للطيران" إطلاق رحلات مباشرة جديدة إلى جزيرة بوكيت في تايلاند انطلاقاً من إمارة الشارقة.

وستربط الرحلات الجديدة المباشرة بين مطار الشارقة الدولي ومطار بوكيت الدولي في تايلاند بمعدل 4 رحلات أسبوعياً ابتداءً من 15 ديسمبر 2023، وستمنح هذه الخطوة المسافرين المزيد من خيارات السفر الجوي المريحة ومعقولة التكلفة لاستكشاف إحدى أشهر الوجهات في جنوب شرق آسيا.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران": "تسرنا إضافة بوكيت إلى شبكة وجهاتنا العالمية المتنامية والتي ستعزز حضورنا في السوق التايلاندي، وستعكس هذه الوجهة الجديدة التزامنا بتزويد المسافرين بخيارات سفر متنوعة تشمل طيفاً من الوجهات العالمية الرائعة فضلا عن توفير تجارب سفر سلسة ومريحة واستثنائية".

وتعتبر بوكيت، وهي أكبر جزيرة في تايلاند، وجهة سياحية مميزة تشتهر بشواطئها الجذابة ومياهها الصافية ومشهدها الثقافي النابض بالحياة، وتقع في بحر أندامان وتوفر للسياح مجموعة متنوعة من التجارب المتنوعة بدءًا من الأسواق المزدحمة وحتى شواطئ كاتا وكارون الهادئة".

وتشغّل مجموعة "العربية للطيران" أسطول طائرات من طراز إيرباص A320وA321 والتي تعد من أحدث الطائرات ذات الممر الواحد وأكثرها مبيعاً في العالم.

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