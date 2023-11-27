طيران الإمارات تحيي اليوم الوطني الثاني والخمسين للدولة

المصدر: البيان

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تحيي طيران الإمارات اليوم الوطني الثاني والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتشارك عملاءها على الأرض وفي الأجواء بهجة الاحتفال بهذه المناسبة. وسوف تقدم تشكيلة من الحلويات على متن الطائرة، ومجموعة من الأطباق الإماراتية والعربية في صالات طيران الإمارات بدبي، بالإضافة إلى توفير تسجيلات موسيقية وأفلام إماراتية على نظام المعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice.

وسوف يحصل عملاء طيران الإمارات في جميع الدرجات، المغادرون من دبي يوم الثاني من ديسمبر، على حلوى إماراتية في علبة هدايا صغيرة، بينما تتم إضاءة المقصورة الداخلية للطائرة بألوان علم دولة الإمارات العربية المتحدة. ويستمتع ركاب الدرجتين الأولى والأعمال بكعكة التمر مع كريمة الفانيليا وكعكة الزعفران، في حين يحصل عملاء الدرجتين السياحية الممتازة والسياحية على كعكة صغيرة مع الزعفران والهيل وماء الورد.

ويستمتع العملاء في صالات طيران الإمارات لركاب الدرجة الأولى في دبي بطبق مجبوس الدجاج الإماراتي، تليه تشكيلة من الحلويات بما في ذلك اللقيمات الإماراتية المقدمة مع دبس التمر وصلصة الفستق، مصحوبة بالقهوة. ويُقدّم في صالات الأعمال طبق أوزي لحم الضأن على الطريقة الإماراتية، بالإضافة إلى مجبوس الدجاج الإماراتي، وتشكيلة من الحلويات وتارت القهوة بالشوكولاتة. ويستمتع العملاء في جميع الصالات أيضاً بنكهات الحلوى والقهوة العربية من عربة طيران الإمارات للآيس كريم المحضر محلياً.

ويعرض نظام مع طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز عالمية مجموعة من الأفلام الإماراتية، تشمل: خورفكان، شبح، خلف أسوار الصمت، نحس إكس لارج، كيف تسموني عجيب، سفر اضطراري، شغالتنا أرجنتينية، المِعْرِس. وفي البرامج التلفزيونية، يمكن للعملاء التعرف على "قصتي"، وهو مسلسل درامي وثائقي مستوحى من كتاب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، الذي يحمل الاسم ذاته، أو يمكن الاستمتاع بسلسلة "المتوصف"، أمثال من دولة الإمارات، أو "الكابوس" سلسلة حول الأساطير والفولكلور في دولة الإمارات. وفي البودكاست يمكن الاستماع إلى "قصيد فزاع"، وهو عبارة عن سلسلة من القصائد كتبها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أو تشكيلة واسعة من الأغاني لفنانين إماراتيين، بمن فيهم حسين الجسمي وهزاع المنهالي وأحلام وعمر المرزوقي وبلقيس وعبد المنعم العامري وفايز السعيد.

ويعرض موقع التسوق على الطائرة EmiratesRED إصداراً محدوداً لساعة أنيقة بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية، وهي ذات لون أسود غير لامع مع عقارب باللونين الأخضر والأحمر، وشعار الساعة 12 باللون الأبيض، تمثيلاً لعلم الدولة. كما يتميز الجزء الخلفي من الساعة بعلم محفور ومطلي بالمينا. ويتوفر الطلب المسبق من EmiratesRED على معظم الرحلات الجوية، حيث يستطيع العملاء خلال مدة تتراوح بين 21 يوماً وحتى 40 ساعة قبل رحلاتهم، تصفح مجموعة واسعة من المنتجات الحصرية، بعضها غير متوفر على متن الطائرة. ويتعين على المسافرين تقديم تفاصيل رحلاتهم عند تعبئة الطلب، حتى يقوم طاقم الخدمة بتسليم الطلبات مباشرة إلى مقاعدهم على متن الطائرة.

وفي متجر طيران الإمارات الرسمي، يمكن للعملاء شراء مجموعة من المنتجات الخاصة باليوم الوطني لدولة الإمارات، بما في ذلك قبعات بيضاء عليها تصميم بالخط العربي لعلم الدولة والأوشحة والدبابيس وسلاسل المفاتيح وغيرها.

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