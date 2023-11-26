137.3 ألف رحلة لـ«طيران الإمارات» بنمو 23 %

المصدر: (دبي – لؤي عبدالله)

ت + ت - الحجم الطبيعي

شغلت «طيران الإمارات» خلال أول 10 أشهر من العام الجاري 137.3 ألف رحلة إلى 150 وجهة، مقارنة بـ 111.6 ألف رحلة شغلتها الناقلة في الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو 23%، بحسب بيانات نشرتها مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وأظهرت البيانات أن الرحلات المجدولة لـ «طيران الإمارات» من يناير حتى نهاية أكتوبر من العام الجاري بلغت 137.3 ألف رحلة موزعة بين 14.3 ألف رحلة في أكتوبر و13.99 ألف رحلة في سبتمبر و14.56 ألف رحلة في أغسطس و14.51 ألف رحلة في يوليو و13.89 ألفاً في يونيو و14.02 ألف رحلة في مايو و13.35 ألفاً في أبريل و13.43 ألفاً في مارس و12.03 ألف رحلة في فبراير و13.21 ألف رحلة في يناير.

ومنذ بداية العام الجاري واصلت طيران الإمارات تعزيز عملياتها العالمية، بإضافة مزيد من السعة وإمكانية الربط عبر مركزها في دبي لتلبية طلب العملاء في أسواقها، كما أبرمت الناقلة اتفاقيات مشاركة بالرمز وإنترلاين مع 8 شركات طيران، هي: الاتحاد للطيران، إيجيان إيرلاينز، إير كندا، الخطوط الكينية، الخطوط الفلبينية، الخطوط المالديفية، الخطوط السريلانكية، ويونايتد إيرلاينز.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز