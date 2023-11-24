مدير «هيرميس» العالمية: النقل الجوي بحاجة لخريطة طريق للالتزام بالتحول نحو الوقود المستدام

المصدر: دبي - وام

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أكد الدكتور كوستاس لاترو، مدير عام مؤسسة «هيرميس» العالمية للنقل الجوي، أن قطاع النقل الجوي في حاجة ضرورية وملحة إلى خريطة طريق تضمن التزام الدول تجاه التحول نحو منظومة متوازنة لإنتاج وقود الطيران المستدام.

وقال لوكالة أنباء الإمارات، على هامش أعمال المؤتمر الثالث للطيران والوقود البديل «CAAF/3» التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو»، إن صناعة الطيران في حاجة إلى هذه الخريطة من أجل مزيد من النمو والتطور.

وذكر أن المؤتمر الثالث للطيران والوقود البديل الذي يعقد في إمارة دبي قبل أيام قليلة من انعقاد مؤتمر الأطراف «كوب 28»، هو حدث مهم، ونأمل مع ختام فعاليته اليوم بأن يتم التوصل إلى اتفاق بين الدول وإحداث توافق دولي تحت مظلة منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو»، من أجل تغيير حقيقي في مستقبل قطاع الطيران المدني باعتباره محوراً رئيسياً ومؤثراً في الجهود العالمية المرتبطة بأجندة الحياد المناخي وأهداف التنمية المستدامة.

وتوقع كوستاس أن يكون هناك التزامات محددة للدول فيما يتعلق بوقود الطيران المستدام، مشيراً إلى أن هذا هو الدور وخريطة الطريق الواضحة التي تحتاجها الصناعة للمضي قدماً.

وأشار إلى أن دولة الإمارات من الدول الرائدة في مجال الطيران، حيث شهدنا خلال السنوات الماضية التطور الملحوظ للناقلات الوطنية مثل «طيران الإمارات» و«الاتحاد للطيران» و«العربية للطيران»، بالإضافة إلى الجهود المستمرة للهيئة العامة للطيران المدني من أجل استدامة ونمو القطاع، فضلاً عن مساعيها الحثيثة في تنظيم واستضافة الفعاليات والأحداث البارزة في قطاع الطيران مثل المؤتمر الثالث للطيران والوقود البديل.

وقال إن هناك دولاً مثل الإمارات تدعم رؤية مستدامة في قطاع النقل الجوي وتدمجها في أجندتها للمستقبل بعد التعافي من جائحة كوفيد، مؤكداً أنه أمر حيوي بالنسبة لصناعة الطيران.

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