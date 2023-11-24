«إيكاو» تعلن مشاريع جديدة في مجال الوقود المستدام بتمويل فرنسي

المصدر: دبي - وام

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أعلنت منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» عن مشاريع جديدة، سيتم تنفيذها في مجال وقود الطيران المستدام (SAF) بتمويل فرنسي، وذلك في إطار برنامجها للمساعدة وبناء القدرات والتدريب في مجال وقود الطيران المستدام (ACT-SAF)،

جاء ذلك على هامش أعمال المؤتمر الثالث للطيران والوقود البديل «CAAF/3» التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» في دبي.

وأوضحت منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» أن المشروع الجديدة سيقدم الدعم لإثيوبيا، وسيغطي التقييمات الاقتصادية لمشاريع وقود الطيران المستدام، وخطط تنفيذ الأعمال، وتحديد فرص التمويل العامة والخاصة، مشيرة إلى أنه سيتم دعوة دولة ثانية للاستفادة من هذه المبادرة في المستقبل، وسيتم تنفيذ المشروع، من خلال برنامج «إيكاو» للمساعدة وبناء القدرات والتدريب في مجال وقود الطيران المستدام (ICAO ACT-SAF).

ويلعب برنامج «إيكاو» للمساعدة وبناء القدرات والتدريب في مجال وقود الطيران المستدام دوراً محورياً في دعم الدول في جهودها الرامية إلى زيادة إنتاجها، وهو أمر بالغ الأهمية لقدرتها على تحقيق أهدافها المتمثلة في تحقيق هدف خفض الانبعاثات الصفرية.

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