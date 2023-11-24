مطارات دبي تعلن فوز «روفار» بتحدي فيستا لابتكارات تطوير تجربة الضيوف

المصدر: البيان

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أعلنت مطارات دبي، الجهة المشغّلة للمطار الدولي الأكبر في العالم، عن فوز شركة روفار بتحدي الفكرة المبتكرة لتحسين تجربة الضيوف، الذي نظمته منصة فيستا وأقيم على هامش معرض دبي للطيران 2023 الذي اختتم أعماله الأسبوع الماضي.

تستهدف منصة فيستا الشركات الناشئة ورواد الأعمال في قطاع الطيران من جميع أنحاء العالم، حيث فازت روفار، وهي شركة ناشئة مقرها المملكة المتحدة، بالجائزة عن دليلها الذكي المخصص للمسافرين والمعتمد على تقنيات الواقع المعزز والافتراضي لتوفير معلومات عن كل خطوة من مراحل رحلة المسافر. إضافة إلى ذلك، يتيح الدليل للمسافرين إمكانية استكشاف مرافق المطار قبيل المغادرة باستخدام تقنية الواقع المعزز من خلال الهواتف الذكية.

تكونت لجنة التحكيم من عيسى الشامسي، نائب رئيس أول عمليات مباني المسافرين في مطارات دبي، وكيت جانلي، مديرة التخطيط المؤسسي، ونيل كي، نائب الرئيس للتصميم، وشامويل تيابجي، المدير الأول للاستراتيجية المؤسسية.

وقال عيسى الشامسي، نائب رئيس أول عمليات مباني المسافرين في مطارات دبي: "يسعدنا أن نعلن فوز شركة روفار في تحدي ابتكار حلول خدمات ضيوفنا، حيث تتوافق الحلول التي قاموا باستعراضها مع رؤيتنا الرامية إلى تعزيز تجربة الضيوف المسافرين، فضلاً عن تجسيدها للتفكير المستقبلي الذي تتبناه صناعة الطيران. يُعدّ هذا الفوز إنجازاً مهماً يُسجل لصالح شركة روفار، ونأمل أن تدخل فكرتهم حيز التنفيذ في أسرع وقتٍ ممكن".

وتتزامن المعلومات الأساسية الموجودة على الصفحة الرئيسية للدليل الذكي مع نظام تحديد المواقع العالمي المدمج في أجهزة المسافرين أثناء تنقلهم عبر المطار، وبالتالي يمكنهم استعراض الخدمات والمرافق في الوقت المناسب، مما يتيح لهم تجربة متميزة أثناء تواجدهم في المطار. ومن خلال ميزة البحث الافتراضي المتكاملة، يقدم الدليل تجربة مخصصة تناسب احتياجات كل مسافر، ويتيح لهم التحكم في المحتوى الرقمي خلال الرحلة من الهاتف المحمول الذكي.

وتمكنت خمس شركات من الوصول إلى المرحلة النهائية في تحدي فيستا، حيث استعرضت كل منها ابتكاراتها الهادفة إلى تعزيز تجربة المسافرين عبر مطار دبي الدولي أمام لجنة تحكيم مكونة من نخبة من أبرز صنّاع القرار المؤثرين في قطاع الطيران، حيث تم منح ثلاث دقائق لكل مرشح لاستعراض فكرته، تلتها جلسة أسئلة وأجوبة تفاعلية.

تطبق مطارات دبي نظام استشعار لمراقبة طوابير الانتظار، كما استثمرت في اعتماد تقنيات الخدمات الذاتية بالتعاون مع طيران الإمارات سعياً منها لتعزيز تجربة الضيوف والكفاءة التشغيلية. وتعاونت أيضاً مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ومجموعة من الشركاء الاستراتيجيين لتطوير المسار الذكي القائم على تقنيات المقاييس الحيوية (البيومترية)، بدءاً من تسجيل الوصول وحتى مرحلة الصعود على متن الطائرة. وتستطيع وحدة تدفق المسافرين توقع الطلب ووضع خطط للموارد المطلوبة من القوى العاملة، مما يضمن تسيير عمليات آمنة وسريعة وفعالة.

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