مطارات دبي توقع اتفاقية مع IACT لتطوير مهارات الكوادر العاملة في قطاع الطيران

المصدر: البيان

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وقعت مطارات دبي اتفاقية تعاون مع المركز الدولي لاستشارات الطيران والتدريب IACT، الذراع التجارية والتدريبية التابعة للهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لتوفير حلول تدريبية متخصصة ستساهم في إعادة تعريف منظومة التدريب في قطاع الطيران في المنطقة.

تركز الاتفاقية، التي وقعت على هامش معرض دبي للطيران، على تقييم وتطوير مهارات اللغة الإنكليزية للموظفين العاملين في قطاع الطيران.

ووقع الاتفاقية عمر بن غالب، نائب المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، ومشاري البناي، نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الموارد البشرية في مطارات دبي بحضور كل من سعادة سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، وماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي.

وقال سعادة سيف السويدي: "تمثل هذه الشراكة تقدماً كبيراً في مجال التدريب في قطاع الطيران. ومن خلال الخبرة المشتركة للمركز الدولي لاستشارات الطيران والتدريب IACT، ومطارات دبي، نتطلع إلى وضع معايير لتقييم وتدريب الموارد البشرية، وتعزيز النمو الشامل والتميز في صناعة الطيران."

من جهته قال مشاري البناى: "إن تعاوننا مع المركز الدولي لاستشارات الطيران والتدريب هو شهادة على التزامنا المشترك بالتميز في قطاع الطيران. ومن خلال هذه الشراكة، لا نقوم فقط بتلبية احتياجات الصناعة الحالية فحسب، بل نستعد أيضاً بشكل استباقي للمستقبل من خلال تنمية القوى العاملة الماهرة".

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