شراكة استراتيجية بين جامعة دبي و«عنان» لإرساء معالم جديدة في قطاع الطيران

المصدر: دبي - البيان

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كشفت «عنان»، شركة التكنولوجيا الإماراتية التي تقود طريق التحول نحو تبني خدمات التنقل الجوي المتقدم، عن توقيعها مذكرة تفاهم مع جامعة دبي، لتكوين شراكة تستهدف رسم معالم جديدة لمستقبل قطاع الطيران في دولة الإمارات، وذلك من خلال تعزيز التعاون المشترك في مجالات البحث العلمي والتطوير.

وستتعاون «عنان» وجامعة دبي بموجب هذه الشراكة في مبادرات البحث العلمي والتطوير التي تتركز حول التكنولوجيا والحلول المبتكرة لتطوير وتنفيذ المشاريع التجريبية الخاصة بالخدمات اللوجستية الجوية، حيث سيعمل الطرفان جنباً إلى جنب لإجراء اختبارات على العديد من أوضاع الطيران المختلفة لأسطول طائرات نقل البضائع الثقيلة ذاتية القيادة، والطائرات التي تعمل بنظام الإقلاع والهبوط العمودي eVTOL، والتي ستتبنى أعلى معايير الأمان والسلامة الجوية في نقل الأشخاص والبضائع في كل البيئات التي ستعمل فيها، بهدف تعزيز كفاءة الطائرات ذاتية القيادة باستخدام أحدث التقنيات المستدامة، والاضطلاع بدور رائد في إرساء معايير جديدة لمستقبل قطاع الطيران في الدولة.

كما ستوفر هذه الشراكة لطلبة جامعة دبي، منصة لتبادل المعارف والخبرات التي ستمكنهم من الحصول على خبرة واسعة في هذا المجال المتوقع مساهمته بشكل كبير في دفع العجلة الاقتصادية والمجتمعية خلال السنوات القليلة المقبلة، إلى جانب أنها تتيح للمواهب الإماراتية الواعدة إبراز ابتكاراتها وأفكارها وتطبيقها على الطائرات التي تنتجها «عنان» التي تهدف لأن تكون أول شركة متخصصة في التنقل الجوي لأغراض تجارية بالطائرات ذاتية القيادة في دبي.

وقال دكتور عيسى البستكي - رئيس جامعة دبي: «لطالما كان للخبراء الإماراتيين والمتخصصين من جميع أنحاء العالم، مساهمة كبيرة في تطوير تكنولوجيا الطائرات ذات المروحيات المتعددة «ملتيكوبتر» والطائرات ثابتة الجناحين المصممة والمنتجة بالكامل في منشأة تصنيعية محلية في دبي، وذلك تلبية للطلب المتنامي على هذه الطائرات وامتثالاً للمتطلبات واللوائح التنظيمية المحددة بواسطة الجهات المختصة بقطاع الطيران».

وقال علي العميمي، الرئيس التنفيذي لشركة «عنان»: «تعكس هذه الشراكة المبرمة مع جامعة دبي، رؤيتنا لنكون في طليعة ركب التحول في قطاع التنقل الجوي، ونحن فخورون بالتعاون مع إحدى الجامعات الإماراتية الرائدة لتأسيس منصة مفتوحة للابتكار والتطوير، بما يسهم في الارتقاء بقطاع الطيران وتدريب المواهب الإماراتية ورعايتها».

وكانت شركة «عنان» قد عرضت أول طائراتها ذاتية القيادة خلال فعاليات معرض دبي للطيران 2023. ومن المتوقع أن يشهد حجم قطاع التنقل الجوي المتقدم AAM، نمواً ملحوظاً إلى 110.02 مليارات دولار بحلول العام 2035.

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